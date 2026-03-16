شهرداری اصفهان آماده امدادرسانی فوری به شهروندان است؛ عرضه سوخت رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده با اشاره به نقش مدیریت شهری در همراهی با شهروندان در شرایط مختلف اظهار کرد: شهرداری اصفهان در تمام فراز و فرودهای اجتماعی، از لحظات شادی تا روزهای دشوار، در کنار مردم بوده و تلاش کرده است با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی خود در کاهش مشکلات و تسهیل شرایط زندگی شهروندان نقشآفرین باشد.
وی افزود: در آستانه نوروز نیز مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است تا ضمن آمادهسازی شهر برای استقبال از سال جدید، آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط خاص احتمالی را نیز حفظ کند؛ بر همین اساس تمامی بخشهای عملیاتی شهرداری از جمله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، معاونت خدمات شهری، حوزه حملونقل و ترافیک و سازمان خدمات موتوری در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه در نقاط مختلف شهر، خدمات امدادی و پشتیبانی را بهسرعت ارائه دهند.
شهردار اصفهان با تشریح روند مدیریت بحران در چنین شرایطی ادامه داد: در صورت وقوع حادثه، نیروهای آتشنشانی بهعنوان نخستین تیمهای عملیاتی در محل حاضر میشوند تا نسبت به اطفای حریق و ایمنسازی محیط اقدام کنند و پس از آن نیروهای سازمان خدمات موتوری عملیات آواربرداری و پشتیبانی فنی را انجام میدهند؛ سایر بخشهای خدماتی شهرداری نیز بهصورت مرحلهای وارد عمل میشوند تا شرایط شهر در کوتاهترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد.
قاسمزاده با اشاره به روند جبران خسارات احتمالی ناشی از حملات دشمن تصریح کرد: مسئولیت اصلی جبران خسارات برعهده بنیاد مسکن است، با این حال هماهنگی کامل و مستمری میان شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن برقرار شده است تا فرآیند رسیدگی به آسیبها و خدمترسانی به شهروندان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی افزود: در صورتی که شهروندان با خساراتی از جمله شکستن شیشه منازل یا آسیبهای گستردهتر مواجه شوند، میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری موضوع را اعلام کنند تا همکاران ما ضمن ارائه راهنماییهای لازم، اقدامات لازم برای پیگیری و رسیدگی را در کوتاهترین زمان انجام دهند.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای لجستیکی و خدماتی شهرداری بسیج شده است تا آرامش شهروندان هرچه سریعتر تأمین شود و در صورت امکان، خانوادهها بتوانند در کوتاهترین زمان به منازل خود بازگردند و ایام پایانی سال را در خانههای خود سپری کنند؛ مگر در مواردی که میزان خسارت نیازمند مرمت اساسی یا نوسازی باشد.
قاسمزاده همچنین از اجرای طرح عرضه رایگان سوخت CNG در برخی جایگاههای منتخب شهرداری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و در راستای تقویت روحیه همدلی و حمایت از شهروندان و میهمانان نوروزی، عرضه سوخت CNG در پنج جایگاه تحت مدیریت شهرداری اصفهان بهصورت رایگان در حال انجام است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، شهروندان میتوانند از ساعت ۲۳ تا ۷ صبح از خدمات سوختگیری رایگان در جایگاههای شفق، شهید خرازی، نقش جهان، کمربندی غرب و سپاهانشهر بهرهمند شوند.
شهردار اصفهان ادامه داد: ارائه این خدمت با بهرهبرداری شرکت مهندسی نیکاندیش و با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و در قالب پویش مردمی باهم برای ایران انجام میشود که هدف آن تقویت همبستگی اجتماعی و تسهیل خدماترسانی به شهروندان در شرایط کنونی است.
