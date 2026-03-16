پرداخت ۳۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به ایثارگران در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل با تشریح مهم‌ترین اقدامات این نهاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان بهمن‌ماه، گفت: رویکرد بنیاد در سال جاری، تحقق شعار خدمت جهادی و تکریم شایسته خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بوده است.

وی افزود: در حوزه فرهنگی و ترویجی، ۷ هزار و ۲۰ محتوای خبری و ترویجی شامل ۱۶۸ نماهنگ، موشن‌گرافی، ویدئو سرود و گزارش ویدئویی تولید و منتشر شده است. همچنین یک‌هزار و ۲۴۹ یادواره و مراسم شهدا در سطح استان برگزار و آیین‌های تشییع، هفتم و اربعین شهدای اقتدار و مدافع امنیت با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شده است.

قویدل در ادامه از احداث بنای موزه گلزار شهدای قزوین، ساماندهی گلزار مطهر شهدا و نصب ۴۳ سنگ مزار جدید خبر داد و گفت: پیگیری بازگشت پیکر مطهر شهید اکبر صفی صمغ‌آبادی و همچنین مطالبه معرفی قزوین به عنوان پایتخت آزادگان ایران از جمله اقدامات شاخص بنیاد بوده است.

وی درباره خدمات حمایتی و رفاهی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات جهت خرید، تعمیر و مناسب‌سازی مسکن پرداخت شده و ۳۰۰ نفر از جامعه هدف برای دریافت زمین معرفی و واگذاری انجام شده است. همچنین ۸۷۰ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه شاهد به ۹۴۴ ایثارگر پرداخت شده است.

مسئول تمشیت بنیاد شهید قزوین ادامه داد: در بخش بیمه‌ای و اشتغال، خدمات بیمه همگانی و تکمیلی برای ۳۰ هزار ایثارگر ارائه شده و یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به همراه ۸۸۰ معرفی‌نامه اشتغال‌زایی صادر گردیده است.

به گفته وی، در حوزه سلامت، طرح پایش سلامت برای ۳ هزار و ۹۸ ایثارگر، کمیسیون‌های پزشکی برای ۸۸۵ نفر و تحویل ۷۰۰ قلم تجهیزات پزشکی اجرا شده است. همچنین بیش از ۲ هزار و ۹۴۵ مشاوره تخصصی روان‌درمانی و ۹۸۱ مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی برای پشتیبانی از سلامت روان و حل مشکلات حقوقی ایثارگران ارائه شده است.

قویدل با اشاره به خدمات مددکاری و ارتباطات اجتماعی گفت: در قالب طرح سپاس و مددکاری فردی و گروهی با ۷ هزار و ۷۴۰ نفر از ایثارگران دیدار و گفتگو شده است. همچنین ۷۵۰ درخواست مردمی رسیدگی و ۹۸۰ دیدار عمومی ایثارگران با مدیرکل بنیاد برگزار شده است.

وی افزود: در زمینه آموزش و توانمندسازی، دوره‌های آموزش خانواده برای ۸۹۵ نفر برگزار و از ۵۰۷ دانش‌آموز و یک‌هزار و ۸۰ دانشجو حمایت به عمل آمده است. همچنین ۱۶۷ نخبه علمی و پژوهشی تحت پوشش حمایتی قرار گرفته و از ۱۰ دستاورد علمی و پژوهشی پشتیبانی شده است.

قویدل در پایان تصریح کرد: در زمینه نشاط و سلامت خانواده‌های ایثارگران نیز ارائه خدمات مستمر در مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قزوین، برگزاری مسابقات و تمرین‌های ورزشی برای یک‌هزار و ۴۶۸ نفر و اجرای اردوهای زیارتی و فرهنگی برای ۷۵۷ نفر از اقدامات شاخص امسال بوده است.