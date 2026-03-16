برآورد اعتبار ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بیمه سلامت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تمدید بیمه بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی تا پایان خرداد سال آینده افزود: برای استان در سال آینده ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان اعتبار بیمه سلامت برآورد شده است.

وی با اظهار اینکه میزان اعتبار بیمه سلامت در سال جاری ۷.۵ همت بوده است، گفت: سهم بیمه سلامت شامل بخش ارزی و غیرارزی است و سعی می کنیم مدیریت بهینه هزینه را در اولویت قرار دهیم.

وی با بیان این که برای تهیه داروی بیماران در زمان جنگ تدابیر لازم اتخاذ شده است، گفت: تهیه دارو برای بیماران تسهیل شده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از ارائه خدمات درمان ناباروری در هفت مرکز طرف قرارداد استان خبر داد و افزود: تاکنون دو هزار ۷۸۸ نفر از زوجین نابارور استان در سامانه های الکترونیکی بیمه سلامت نشان دار شدند.

تقوی افزود: در راستای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، بیمه سلامت بخشی عمده از هزینه‌های خدمات ناباروری شامل درمان دارویی، جراحی و روش‌های کمک‌باروری را برای بیمه‌شدگان زن و شوهر نابارور در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب، تقبل می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری یکی از گام‌های مهم در حمایت از خانواده‌هاست، خاطرنشان کرد: زوجین نابارور واجد شرایط، لازم است نسبت به نشان دار شدن و ثبت و تکمیل پرونده بیمه‌ای خود اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌ای در این زمینه بهره‌مند شوند.

تقوی با اشاره به اهمیت این خدمت افزود: در حال حاضر هفت مرکز درمان ناباروری در استان مازندران شامل مراکز تخصصی در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و امکان دریافت خدمات درمان ناباروری برای بیمه‌شدگان در این مراکز فراهم شده است.

وی ادامه داد: بیمه سلامت در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی استان، تلاش دارد با تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی، دغدغه های آنان را کاهش دهد تا خانواده‌ها با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند.