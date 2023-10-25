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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛

خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور/ پوشش ۶۳ قلم داروی تخصصی

خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور/ پوشش ۶۳ قلم داروی تخصصی

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران از پوشش بیمه‌ای ۶۳ قلم داروی تخصصی درمان ناباروری خبر داد.

مهدی رضایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به خدمات بیمه سلامت برای زوجین نابارور، اشاره کرد و گفت: خدمات درمان ناباروری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده صورت می‌گیرد.

وی از پرداخت ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی زوجین نابارور در مراکز دولتی خبر داد و افزود: بیمه سلامت در پوشش خدمات درمان ناباروری، گام‌های خوبی برداشته است.

رضایی به پوشش بیمه‌ای ۶۳ قلم داروی تخصصی درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: ۲۸ قلم لوازم تجهیزات پزشکی و ۶۵ قلم آزمایش‌های تخصصی، از دیگر خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین از ۷ خدمت تصویربرداری و ۲۰ کُد خدمت جراحی خبر داد و افزود: این خدمات با تعرفه‌های دولتی در مراکز دولتی و در سایر مراکز، با تعرفه‌های عمومی غیر دولتی محاسبه می‌شود.

به گفته رضایی، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، سازمان بیمه سلامت بیش از ۳۷۵ میلیارد تومان برای خدمات درمان ناباروری هزینه کرده است.

کد مطلب 5921123
حبیب احسنی پور

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