خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور/ پوشش ۶۳ قلم داروی تخصصی

مهدی رضایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به خدمات بیمه سلامت برای زوجین نابارور، اشاره کرد و گفت: خدمات درمان ناباروری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده صورت می‌گیرد.

وی از پرداخت ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی زوجین نابارور در مراکز دولتی خبر داد و افزود: بیمه سلامت در پوشش خدمات درمان ناباروری، گام‌های خوبی برداشته است.

رضایی به پوشش بیمه‌ای ۶۳ قلم داروی تخصصی درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: ۲۸ قلم لوازم تجهیزات پزشکی و ۶۵ قلم آزمایش‌های تخصصی، از دیگر خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین از ۷ خدمت تصویربرداری و ۲۰ کُد خدمت جراحی خبر داد و افزود: این خدمات با تعرفه‌های دولتی در مراکز دولتی و در سایر مراکز، با تعرفه‌های عمومی غیر دولتی محاسبه می‌شود.

به گفته رضایی، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، سازمان بیمه سلامت بیش از ۳۷۵ میلیارد تومان برای خدمات درمان ناباروری هزینه کرده است.