اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به سال آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بازنگری نشده است.

ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی دی ماه امسال سبب تغییرات قیمتی بسیاری در نرخ نهاده‌های کشاورزی، خدمات و... شد.

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول کشاورزی را تعیین می‌کند. نخستین قیمت‌گذاری برای گندم به عنوان محصول استراتژیک است که مبنای نرخ سایر اقلام می‌شود.

امسال نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی آینده در حالی که باید تیر ماه تعیین و اعلام می‌شد به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تاخیر افتاد و ۳۰ مهر ماه از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام رسمی شد.

بر این مبنا خرید هر کیلو گرم گندم از گندمکاران برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد. البته این عدد حدود ۳۲ هزار تومان از سوی اعضا تعیین شد که با احتساب سهم حق بیمه پرخطر سراسری گندمزارهای کشور که باید از کشاورز پرداخت شود و دولت بر عهده گرفت مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان ابلاغ شد.

در ادامه با حذف ارز ترجیحی قرار شد این عدد به‌روزرسانی شده و مورد بازنگری در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قرار گیرد. با وجود اینکه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو تلویزیونی اعلام کرده بود به زودی قیمت بازنگری شده خرید تضمینی گندم تعیین و اعلام می‌شود هنوز این امر صورت نگرفته است.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از ۱۰ دی ۱۴۰۴ که تغییرات اقتصادی رخ داد و ارز ۲۸.۵۰۰ تومان از سیستم اقتصادی دولت حذف شد قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم به‌روزرسانی شود.

وی افزود: چانه‌زنی در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی به درازا کشید و این تاخیر نیز با آغاز جنگ صهیونی آمریکایی باعث شده قیمت گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین تکلیف نشود.

این مسئول صنفی افزود: با توجه به پایان سال، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به سال آینده موکول می‌شود زیرا اعضای شورا از استان‌های مختلف در این شورا حضور دارند و با توجه به شرایط جنگی، تا بهبود وضعیت، سال آینده قیمت گندم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بنیان ملی گندمکاران کشور تصریح کرد: البته این امر اختلال در تحویل گندم از سوی گندمکاران در فروردین ماه ایجاد نمی‌کند زیرا پول از سوی دولت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و با مشخص شدن قیمت نهایی مابه‌التفاوت نیز به حساب کشاورزان پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، معمولا برداشت گندم مناطق گرمسیر کشور مانند گندمزارهای خوزستان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان از ۵ تا ۶ فروردین هر سال آغاز می‌شود و این امر تا انتهای شهریور ماه و برداشت از مناطق سردسیر کشور ادامه دارد.

همچنین بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است با تحویل گندم از سوی کشاورزان ۲۴ ساعت بعد مبلغ آن را با گندمکاران تسویه کند.