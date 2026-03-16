به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی مواجه شده است، رسیدگی به امور سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای سرمایهپذیر همچنان در این سازمان به صورت فعال ادامه دارد.
بر این اساس و با هدف تسهیل و تسریع در ورود سرمایههای خارجی به کشور در شرایط اضطراری کنونی، به پیشنهاد رئیسکل سازمان و با موافقت اعضای هیأت سرمایهگذاری خارجی، اعتبار برخی مجوزهای سرمایهگذاری خارجی تمدید شد.
طبق این تصمیم، آن دسته از مجوزهای سرمایهگذاری خارجی که سرمایهگذار خارجی آنها در مهلت مقرر موفق به ورود سرمایه به کشور نشده و تاریخ اعتبار آنها منقضی شده است، بدون نیاز به طرح مجدد درخواست در هیأت سرمایهگذاری خارجی، برای مدت شش ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید اعتبار خواهند شد.
بر اساس اعلام سازمان سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی که تاکنون موفق به انتقال سرمایه خود به کشور نشدهاند، میتوانند تا پایان شهریورماه بخشی از سرمایه مندرج در مجوز سرمایهگذاری خارجی را وارد کشور کرده و مطابق با ترتیبات قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن، نسبت به ثبت سرمایه در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که با اجرای این تصمیم، سرمایهگذاران خارجی نگرانی بابت پایان یافتن مهلت مجوزهای سرمایهگذاری نخواهند داشت و امکان ادامه فرآیند ورود سرمایه و اجرای طرحهای سرمایهگذاری فراهم خواهد بود.
سازمان سرمایهگذاری اعلام کرده است این تصمیم در شرایط جنگ تحمیلی اتخاذ شده و هدف از آن رفع نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی و تسهیل امور آنها برای تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری در کشور است.
