رهبر انقلاب تا شهادت پای عزت ایران اسلامی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی با بیان این که دشمن واقعیت های جامعه را با ابزار فضای مجازی وارونه جلوه می دهد، افزود: این درحالی که خدمات شایسته ای در جمهوری اسلامی انجام شده و برای ساختن تمدن نوین در جهان و غرب آسیا نوین است.

وی مسئولیت اصحاب رسانه را در انعکاس درست مسائل و واقعیت ها مهم برشمرد و گفت: ما حقایق بیشماری داریم که برای مردم دلنشین است و باید واقعیت ها بیان شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر این که طبق تاکید رهبر شهید و معظم انقلاب بر مهار آب های سطحی افزود: این طرح توسط دولتمردان در دستور کار قرار گرفته است و جزو پروژه های بسیار نادر کشور است.

شریعتی با اشاره به جانفشانی و تلاش های رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب اسلامی تا شهادت پای عزت و سرافرازی ایران اسلامی ایستاد و شهادت مزد ایثار ایشان بوده است.

نماینده مردم شرق مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مقابله با جنگ ناجوانمردانه آمریکایی - صهیونیستی افزود: در کمیسیون عمران مجلس پیش بینی می کردیم که با جنگ دیگری بعد از نبرد ۱۲ روزه مواجه شویم از این رو پیش بینی های را مدنظر قرار دادیم

شریعتی با بیان این که بنیاد مسکن و شهردار تهران در حوزه شهری مکلف شدند در حوزه مسکن و آسیب های ناشی از جنگ برنامه زیزی کنند، گفت: برای بازسازی مسکن نیز شهرداری تهران متولی شد.

وی ادامه داد: همچنین بیش از سه برابر سنوات گذشته اقلام استراتژیک در کشور ذخیره شده است و نگرانی وجود ندارد.

وی به نقش اساسی حوزه حمل و نقل به ویژه در دوران جنگ گفت: تدابیر و برنامه ریزی های لازم در این زمینه صورت گرفته است تا جامعه هدف نگرانی نداشته باشند.