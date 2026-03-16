  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

فدراسیون فوتبال اسپانیا:

همراه ملت ایران هستیم/ فوتبال برای وصل شدن فرهنگ‌ها به هم است

رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامه ای رسمی به مهدی تاج با او و ملت ایران ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رافائل لوزان رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامه ای رسمی برای مهدی تاج رییس فدراسیون بابت اتفاقات پیش آمده در منطقه ابراز تاسف کرد.

در بخشی از پیام احساسی و محبت آمیز رییس فدراسیون اسپانیا آمده است:

ظرفیت فوتبال در طول تاریخ همواره بر اساس همراهی و اتصال مردم و فرهنگ ها به همدیگر بوده است.

این رشته درک و فهم متقابل و احترام به یکدیگر را حتی در شرایط بحرانی ایجاد می کند.

این پیام ما قسمتی از روح ورزش است که خانواده بین المللی فوتبال را واحد می کند و همراه شما هستیم.

فدراسیون فوتبال اسپانیا برای هرگونه همکاری ورزشی آمادگی دارد تا در کنار فدراسیون فوتبال ایران باشد.

کد خبر 6776242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها