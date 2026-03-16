به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رافائل لوزان رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامه ای رسمی برای مهدی تاج رییس فدراسیون بابت اتفاقات پیش آمده در منطقه ابراز تاسف کرد.

در بخشی از پیام احساسی و محبت آمیز رییس فدراسیون اسپانیا آمده است:

ظرفیت فوتبال در طول تاریخ همواره بر اساس همراهی و اتصال مردم و فرهنگ ها به همدیگر بوده است.

این رشته درک و فهم متقابل و احترام به یکدیگر را حتی در شرایط بحرانی ایجاد می کند.

این پیام ما قسمتی از روح ورزش است که خانواده بین المللی فوتبال را واحد می کند و همراه شما هستیم.

فدراسیون فوتبال اسپانیا برای هرگونه همکاری ورزشی آمادگی دارد تا در کنار فدراسیون فوتبال ایران باشد.