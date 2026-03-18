تاج: تیم فوتبال بانوان در بازگشت به وطن مردانگی کردند

مهدی تاج در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز برای استقبال از شیرزنان اعضای تیم ملی فوتبال بانوان به مرز بازرگان آمده ایم، افزود: با اینکه اعضای تیم بانوان هستند اما مردانگی به خرج دادند و به وطن بازگشتند.

وی با بیان اینکه به بانوان تیم فوتبال ایران که سرافراز به وطن بازمی گردند خسته نباشید می گویم، گفت: باید به بانوان ورزشکار گفت دمتان گرم و مردانگی کردید.

تاج با بیان اینکه متاسفانه اعصای تیم فوتبال بانوان چه در محل بازی و چه دوران حضور خود با اتفاقات زیادی مواجه شدند، عنوان کرد: اتفاقاتی که دشمن رقم زد چه در محل مسابقات، دوران بازی و بعد از آن پیشنهادات اغوا کننده اتفاقات ناگواری رقم زد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آمریکا دوباربرای تیم بانوان فوتبال ایران توئیت زد و خواستار پناهندگی آنها شد اما تیم بانوان غیرتمند فوتبال با همه این اتفاقات وطن را انتخاب کردند.

تاج با اشاره به شهادت دانش آموزان مدرسه میناب افزود: دشمنان در این جمگ تحمیلی بانوان ورزشکار ما را گروگان گرفتند، ۱۶۸ کودک را در میناب شهید کردند اما بانوان ورزشکار با بازگشت به وطن غیرت کرده و این اقدام آنها در تاریخ ثبت شده و فردای تاریخ از آنها به نیکی یاد خواهد شد.

اعضای تیم بانوان فوتبال ایران بعد از ظهر امروز از مرز بازرگان وارد کشور می شوند.