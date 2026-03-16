مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میانگین بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان اصفهان طی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹:۳۰ صبح دوشنبه، اظهار کرد: بیشترین میانگین بارشی به ترتیب از اسلام آبادموگویی با ۱۶ میلیمتر، فریدونشهر ۱۴، سمیرم ۸.۴، داران هشت، خوانسار ۶.۵، بویین میاندشت پنج، چادگان: ۴.۷، پادنا علیا چهار و دهاقان ۳.۲ میلیمتر بوده است.

وی افزود: امروز دوشنبه در برخی ساعات در نواحی غربی و جنوبی به تناوب بارش باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، در ساعات بعد از ظهر امروز وزش باد به نسبت شدید و در برخی مناطق غربی پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: آسمان استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، کمی تا نیمه ابری خواهد بود و کاهش نسبی دمای صبحگاهی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از بعدازظهر و شب پنجشنبه هوای استان به تدریج در دامنه سامانه بارشی جدیدی قرار خواهد گرفت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه کمینه دمای هوا بامداد فردا در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۱۸ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و فریدونشهر با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.