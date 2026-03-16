برخورد قاطع قضایی با متخلفان و رابطان رسانه های معاند در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و هموطنان بیگناه در جمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی با بیان این که جامعه باید رنگ و بوی عزا را داشته باشد، گفت: تلاقی و تقارن چهارشنبه سوری و عید نوروز نیاز به مدیریت دارد.

وی با تاکید بر این که باید فضای عمومی جامعه را رعایت کنیم، گفت: باید تجمعی از همه آحاد مردم در حمایت از ایران اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری داشته باشیم و نسبت به جذب نسل خاکستری نیز اقدام کنیم.

وی با اظهار این که باید با روشن کردن شمع و یا آتش زدن پرچم کشورهای معاند و آمریکا و صهیونیست، فریاد استکبارستیزی سر دهیم، با تاکید بر این مردم ثابت کردند حامیان خوبی برای ایران اسلامی هستند، گفت: مردم باید خیابان ها را پر کنند تا منافقان و معاندان در خیابان ها مسلط نشوند.

دادستان ساری نسبت به جرایم مرتبط با چهارشنبه سوری و ساخت و فروش مواد محترقه و هراقدام تخریب اموال عمومی مردم هشدار داد و گفت: حوادث در چهارشنبه آخر سال سال های قبل منجر به بروز آسیب های شده است و مردم تحمل آلودگی های صوتی را ندارند.

عالی‌شاه یادآور شد: با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و مسببان آن برخورد جدی می شود و متخلفان تا پایان تعطیلات و فروردین روانه زندان می شوند و اشد مجازات نسبت به آنان اعمال می شود.

دادستان ساری تصریح کرد: در حال حاضر ایست های بازرسی در مبادی ورودی و خروجی شهرها فعال است و همه مردم باید کمک کار دستگاه های قضایی و انتظامی باشند.

وی همچنین نسبت به همکاری با رسانه های معاند در دوران جنگ هشدار کرد و گفت: مردم باید رفت و آمدهای مشکوک و رفتارهای مشکوک را گزارش کنند.

دادستان ساری تاکید کرد: باید بستر ارتباطی با دولت های متخاصم ومعاند را شناسایی کنیم و با متخلفان برخورد کنیم و انتشار فیلم و عکس و یا هرگونه پیام از کشور برای دشمنان مجازات و کیفر دارد و بر متخلفان برخورد می شود.

وی همچنین نسبت به تخلفات صنفی و گران‌فروشی در بازار هشدار داد و گفت: باید نظارت بیشتری در بازار صورت گیرد.