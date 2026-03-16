به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر در جمع خبرنگاران از بازداشت حداقل سه ماهه مخلان نظم و امنیت در شب چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: این افراد تا تیرماه سال ۱۴۰۵ در بازداشت به سر خواهند برد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و آرامش در جامعه در چهارشنبه پایان سال، از شهروندان خواست از افروختن آتش در خیابان‌ها و معابر خودداری کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: افرادی که در خودرو، اماکن مسکونی و تجاری اقدام به نگهداری مهمات، سلاح و مواد منفجره و محترقه کنند، علاوه بر جرایم و مجازات‌های تعیین شده برای فرد خاطی، خودرو و ملک مورد نظر که این اقلام در آن نگهداری شده است، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم با پرهیز از هرگونه اقدام غیرقانونی و پرخطر، همکاری لازم را با دستگاه‌های انتظامی و قضایی در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه داشته باشند.