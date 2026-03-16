آژیرهای خطر در اراضی اشغالی؛ حزب الله کریات شمونه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی هم اکنون اعلام کردند که آژیرهای خطر در المطله در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس اعلام این رسانه، اعلام آژیرهای خطر در مناطق بیت هلیل، معیان باروخ، هاغوشریم و دافنا در سرزمین های اشغالی فلسطین به صدا درآمده است.

دلیل این رویداد، نفوذ پهپاد به اراضی اشغالی رسانه ای شده است.

از سوی دیگر، حزب الله لبنان نیز اعلام کرد: بار دیگر با استفاده از موشک های خاص مرکز بیت الجندی واقع در کریات شمونه را هدف قرار دادیم.