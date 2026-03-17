۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۲

انهدام تانک ها و پهپادهای صهیونیستی توسط حزب الله لبنان

انهدام تانک ها و پهپادهای صهیونیستی توسط حزب الله لبنان

حزب الله لبنان از انهدام تعدادی از تانک ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی در عملیات های خود علیه اهداف اسرائیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در راستای عملیات‌ خود برای مقابله با حملات زمینی و هوایی اهداف رژیم صهیونیستی و همچنین حملات موشکی به عمق سرزمین های اشغالی ۳ تانک مرکاوا و یک پهپاد صهیونیستی را منهدم کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از انهدام یک دستگاه از این تانک‌ها برای تخلیه تلفات و زخمی‌های خود، اقدام به اعزام چند فروند بالگرد به منطقه کرد که با عملیات رزمندگان مقاومت روبرو شده‌اند.

حزب الله لبنان همچنین مقر رادارها و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی رامات دیوید در شمال فلسطین اشغالی را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها