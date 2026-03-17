انهدام تانک ها و پهپادهای صهیونیستی توسط حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در راستای عملیات‌ خود برای مقابله با حملات زمینی و هوایی اهداف رژیم صهیونیستی و همچنین حملات موشکی به عمق سرزمین های اشغالی ۳ تانک مرکاوا و یک پهپاد صهیونیستی را منهدم کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از انهدام یک دستگاه از این تانک‌ها برای تخلیه تلفات و زخمی‌های خود، اقدام به اعزام چند فروند بالگرد به منطقه کرد که با عملیات رزمندگان مقاومت روبرو شده‌اند.

حزب الله لبنان همچنین مقر رادارها و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی رامات دیوید در شمال فلسطین اشغالی را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.