۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

حمله موشکی و پهپادی حزب‌الله به شمال فلسطین اشغالی+ فیلم

حزب‌الله لبنان تصاویر حمله موشکی و پهپادی به دو شهرک صهیونیست‌نشین «نهاریا» و «کریات شمونه» را در شمال فلسطین اشغالی پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان تصاویر هدف قرار دادن شهرک های صهیونیستی «نهاریا» و «کریات شمونه» را در شمال فلسطین اشغالی پخش کرد.

این حمله در روز ۲۲ ماه مبارک رمضان مصادف با ۱۲ مارس ۲۰۲۶ با موشک و چند دسته‌ پهپاد انفجاری انجام شد.

مرکز اطلاع رسانی جنگی مقاومت اسلامی لبنان در تازه ترین اخبار مربوط به جنگ اعلام کرد که رزمندگان حزب‌الله شهرک های «لیمان» و «شلومی» را در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان ساعت ۱۸:۰۰ عصر شنبه هم مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را در منطقه الطیبه در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

