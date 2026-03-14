به صدا درآمدن آژیر مرگ در بندر اشغالی «ایلات»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیرهای خطر در جنوب سرزمین‌های اشغالی به ویژه بندر ایلات در پی حمله موشکی ایران به صدا درآمد.

بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی رصد شلیک موشک از ایران به سمت بندر ایلات و منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی از شهرک‌نشینان خواسته است هر چه سریعتر به پناهگاه‌ها فرار کنند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطقی از «الجلیل غربی»، «اصبع الجلیل» و «کریات شمونه» در شمال سرزمین های اشغالی در پی حمله موشکی از جنوب لبنان خبر داد.

باید اشاره کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی حزب الله لبنان طی چند عملیات هماهنگ تا کنون شمال، مرکز و جنوب سرزمین های اشغالی را هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی قرار داده اند.