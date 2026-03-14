  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

به صدا درآمدن آژیر مرگ در بندر اشغالی «ایلات»

در پی حمله موشکی ایران به جنوب سرزمین‌های اشغالی، آژیر خطر در بندر ایلات به صدا درآمد. حزب الله لبنان نیز به صورت همزمان شمال اسرائیل را هدف حملات گسترده موشکی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیرهای خطر در جنوب سرزمین‌های اشغالی به ویژه بندر ایلات در پی حمله موشکی ایران به صدا درآمد.

بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی رصد شلیک موشک از ایران به سمت بندر ایلات و منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی از شهرک‌نشینان خواسته است هر چه سریعتر به پناهگاه‌ها فرار کنند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطقی از «الجلیل غربی»، «اصبع الجلیل» و «کریات شمونه» در شمال سرزمین های اشغالی در پی حمله موشکی از جنوب لبنان خبر داد.

باید اشاره کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی حزب الله لبنان طی چند عملیات هماهنگ تا کنون شمال، مرکز و جنوب سرزمین های اشغالی را هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی قرار داده اند.

کد خبر 6774567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان اسلام خدا قوت دستهایتان را میبوسیم جانم فدای رهبرم

