احزاب از فردا لیست شورای شهر را به فرمانداری تهران ارائه دهند

محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به جدیدترین اخبار فرآیندهای انتخابات پیش را اعلام کرد و گفت: انتخابات شورای اسلامی کشور همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی (موضوع یازدهمین دوره مجلس و هشتم میاندورهای) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. بر اساس زمانبندی هماهنگ شده با ناظرین، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایندهای اجرایی و نظارتی انتخابات در جریان است.
وی راجع به آخرین مهلت اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر اعتراضات شورای شهر نیر گفت: امروز، آخرین روز برای اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر اعتراضات کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات شورای شهر است. نتایج این اعلام، مبنای برگزاری انتخابات کشور قرار خواهد گرفت.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: طبق جدول زمانبندی اعلام نتایج و ثبتنام نامزدها فردا، ۲۶ اسفند ماه؛ نتایج از سوی هیئت مرکزی نظارت به فرمانداریهای سراسر کشور ابلاغ میشود و در فاصله ۲۷ تا ۲۹ اسفند ماه انتشار آگهی عمومی برای کلیه نامزدهای شورای شهر کشور صورت میگیرد.
اسلامی در فرآیندهای اجرایی انتخابات شورای شهر تهران، شورای روستا و انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان بیان کرد: در مورد شورای شهر تهران باید گفت که احزاب و جبهههای سیاسی از فردا، ۲۶ اسفند ماه، به مدت یک ماه تا ۲۶ فروردین، فرصت دارند تا فهرستهای خود را برای انتخابات شورای شهر تهران به فرمانداری تهران اعلام نمایند. این بازه زمانی یک ماهه به احزاب امکان تنظیم فهرستهای خود را پس از مشخص شدن نامزدها میدهد.
وی در مورد انتخابات شورای روستا گفت: هیئتهای اجرایی بخش در سراسر کشور بررسی صلاحیتها را آغاز کردهاند. از امروز، بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت بخش آغاز شده و این هیئتها تا ۱۵ فروردین ماه، به مدت بیست روز، فرصت دارند تا صلاحیتها را بررسی نمایند. نتایج بررسی صلاحیتهای شورای روستا در تاریخ ۱۰ فروردین ماه اعلام خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین در رابطه با انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان نیز گفت: فرآیندهای مربوط به انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان با هماهنگی شورای نگهبان در حال انجام است. در حال حاضر، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت ادامه دارد و این روند تا ۹ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. پس از آن، نتایج نهایی اسامی نامزدهای میاندورهای مجلس و خبرگان تا ۹ فروردین ماه به ما اعلام خواهد شد. کلیه این فرآیندها با دقت و بر اساس جدول زمانبندی دقیق ستاد انتخابات کشور در حال پیگیری است.
تاکید بر برگزاری دقیق و باشکوه انتخابات و بررسی تاثیر جنگ
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در رابطه با نظم اجرای فرآیندهای انتخابات همزمان با جنگ گفت: همکاران ما در ستاد مرکزی و استانها، فرآیندهای اجرایی انتخابات را با جدیت و دقت بالا دنبال میکنند. امید است با یاری خداوند متعال، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در تاریخ مقرر باشیم.
اسلامی تصریح کرد: با وجود شرایط پیش آمده، کلیه مراحل انتخابات با دقت پیگیری شده است. تلاش شده است تا با اتکا به امکانات موجود، این وظیفه ملی و مهم، به بهترین نحو به انجام رسد. همکاران ما در سراسر کشور نیز با همین رویکرد، در حال اجرای وظایف خود هستند. با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات، انتظار میرود سایر فرایندها نیز با دقت کامل به انجام برسد و هیچ جای نگرانی در خصوص برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد.
