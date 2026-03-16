صلاحیت ۹۸ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها در بوشهر تائید شد

احسان جهانیان در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات نماد مردم‌سالاری است و شاهد برگزاری انتخابات‌های منظم و سالم و رقابتی از ابتدای انقلاب تاکنون هستیم.

وی با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها امروز از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: نتایج بررسی صلاحیت‌ها در اختیار فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد و فرمانداران نیز داوطلبان را از نتایج بررسی صلاحیت‌ها مطلع خواهند کرد.

وی با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها افزود: انتخابات در ۴۱۳ روستا و هفت تیره عشایری استان بوشهر برگزار می‌شود.

جهانیان افزود: حدود ۹۸ درصد از داوطلبان ثبت‌نام شده موفق به دریافت تأیید صلاحیت از هیئت‌های اجرایی خود شدند.