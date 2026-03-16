  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

صلاحیت ۹۸ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها در بوشهر تائید شد

صلاحیت ۹۸ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها در بوشهر تائید شد

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: صلاحیت ۹۸ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها در استان بوشهر تائید شد.

احسان جهانیان در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات نماد مردم‌سالاری است و شاهد برگزاری انتخابات‌های منظم و سالم و رقابتی از ابتدای انقلاب تاکنون هستیم.

وی با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها امروز از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: نتایج بررسی صلاحیت‌ها در اختیار فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد و فرمانداران نیز داوطلبان را از نتایج بررسی صلاحیت‌ها مطلع خواهند کرد.

وی با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها افزود: انتخابات در ۴۱۳ روستا و هفت تیره عشایری استان بوشهر برگزار می‌شود.

جهانیان افزود: حدود ۹۸ درصد از داوطلبان ثبت‌نام شده موفق به دریافت تأیید صلاحیت از هیئت‌های اجرایی خود شدند.

کد خبر 6776372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

