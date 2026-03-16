۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی از روند تعیین هویت شهدای جنگ

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور،از روند تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدای جنگ تحمیلی و خدمت رسانی به خانواده‌های معزز آنان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، صبح امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه از روند تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدای جنگ تحمیلی و خدمت رسانی به خانواده‌های معزز آنان بازدید کرد.

مسجدی ضمن قدردانی از پزشکان و کارکنان سازمان و همکاری و همراهی نیروهای جهادی در شناسایی و تعیین هویت شهدای مطهر این جنگ، بر خدمت رسانی هرچه بهتر به مراجعین تأکید کرد.

همچنین با توجه به حملات وحشیانه دشمن به برخی مناطق و ناممکن بودن یافتن پیکرهای مطهر شهدا در این اماکن، در حاشیه این بازدید در نشست مسجدی و شهریاری، رئیس دادسرای جنایی تهران، تصمیماتی برای تعیین تکلیف مفقودین جنگ تحمیلی اتخاذ شد

کد خبر 6776381
محمد رضازاده

