به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمی بازرس کل خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد دانش‌بنیان استان با تسلیت ایام سوگواری، اظهار کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر حمایت از تحقق شعارهای اقتصادی و به‌ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده و این موضوع در سطح استان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، در شرایط خاص و حساس کشور نیز نقش مهمی در افزایش توان و تاب‌آوری ملی دارد و بسیاری از دستاوردهایی که امروز موجب افتخار کشور شده، ریشه در تفکر و فعالیت‌های دانش‌بنیان دارد.

بازرس کل خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان بازرسی استان حمایت نظارتی و قانونی کامل از فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه طرح‌ها و تولیدات بومی را در دستور کار دارد و این موضوع در مکاتبات و جلسات مختلف با مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

رحیمی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های این حوزه گفت: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند توجه جدی در حوزه اعتبارات و منابع مالی است تا این فعالیت‌ها بتوانند به ثبات و پایداری برسند.

وی همچنین به وضعیت پارک علم و فناوری استان اشاره کرد و افزود: با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز فعالیت‌ها و پیشرفت‌های قابل توجه، این مجموعه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند توجه اعتباری ویژه است.

بازرس کل خراسان جنوبی تأکید کرد: لازم است با تدوین برنامه‌ای مشخص و اختصاص اعتبارات در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله، وضعیت زیرساخت‌های پارک علم و فناوری استان به سطحی در شأن خراسان جنوبی برسد.

رحیمی با بیان اینکه حمایت از تولیدات دانش‌بنیان باید در داخل استان تقویت شود، گفت: حتی اگر دستگاه‌های اجرایی برای خرید تجهیزات و محصولات دانش‌بنیان هزینه بیشتری پرداخت کنند، این هزینه مازاد محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و تخصیص سهم مشخصی از اعتبارات استانی به حوزه دانش‌بنیان می‌توان زمینه رشد و پایداری این بخش را در استان فراهم کرد.