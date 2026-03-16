۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

عیدانه بازی‌های رایانه‌ای با ۳۰ بازی ایرانی در پویش ملی بازی‌ران

پویش ملی عیدانه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با ۳۰ عنوان بازی ایرانی که در سایت بازیکو قرار گرفته است، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش با عنوان "بازی‌ران" با همراهی جمعی از بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی کشور با توجه به شرایط سخت و ناگوار ناشی از جنگ، با هدف ایجاد آرامش و سرگرمی کودکان و خانواده‌ها، لیستی از بازی‌های بازی‌های ویدیویی ایرانی را برای استفاده آماده کرده‌اند.

طراحی این بازی‌ها براساس کاهش اضطراب و افزایش حس شادی و امید در بین کودکان انجام شده است و مناسب فضای پرتنش این روزهای خانواده‌ها و کودکان است تا برای دقایقی آرامش را به آنها هدیه دهد.

بازی‌های ایرانی موجود در این مجموعه، طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند، از بازی‌های آموزشی و فکری گرفته تا بازی‌های ماجراجویانه و تفریحی. تمام بازی‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که برای رده‌های سنی مختلف مناسب باشند و تجربه‌ای لذت‌بخش و ایمن را برای کودکان فراهم کنند.

این مجموعه بازی‌های ایرانی در وب‌سایت بازیکو در دسترس است و خانواده‌ها می‌توانند به راحتی بازی‌های مورد علاقه خود را انتخاب و دانلود کنند.

کد خبر 6776423
زینب رازدشت تازکند

