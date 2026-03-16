به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش با عنوان "بازی‌ران" با همراهی جمعی از بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی کشور با توجه به شرایط سخت و ناگوار ناشی از جنگ، با هدف ایجاد آرامش و سرگرمی کودکان و خانواده‌ها، لیستی از بازی‌های بازی‌های ویدیویی ایرانی را برای استفاده آماده کرده‌اند.

طراحی این بازی‌ها براساس کاهش اضطراب و افزایش حس شادی و امید در بین کودکان انجام شده است و مناسب فضای پرتنش این روزهای خانواده‌ها و کودکان است تا برای دقایقی آرامش را به آنها هدیه دهد.

بازی‌های ایرانی موجود در این مجموعه، طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند، از بازی‌های آموزشی و فکری گرفته تا بازی‌های ماجراجویانه و تفریحی. تمام بازی‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که برای رده‌های سنی مختلف مناسب باشند و تجربه‌ای لذت‌بخش و ایمن را برای کودکان فراهم کنند.

این مجموعه بازی‌های ایرانی در وب‌سایت بازیکو در دسترس است و خانواده‌ها می‌توانند به راحتی بازی‌های مورد علاقه خود را انتخاب و دانلود کنند.