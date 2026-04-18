احسان هوشیارگر مدیر ارتباطات و بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در کنار بازی‌سازان، دو پویش راه‌اندازی کرد. پویش اول «همه بازی» بود که مختص کودکان طراحی شد و پویش دوم «ایران برنده بازی» که ویژه نوجوانان بود.

وی ادامه داد: در پویش «ایران برنده بازی» قصد داشتیم از طریق بازی‌های ویدیویی، روحیه سلحشوری را به نوجوانان تزریق کنیم؛ به همین دلیل بازی‌های جنگی، دفاع مقدسی و استراتژیک ایرانی را در این پویش قرار دادیم. پویش «همه بازی» نیز شامل بازی‌های مناسب سن کودکان بود تا آن‌ها به آرامش فکری دست پیدا کنند.

مدیر ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در ادامه این ماجرا و با شروع جنگ رمضان از ۹ اسفندماه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری بازی‌سازان مختلف، پویش«بازی‌ران» را راه‌اندازی کرد. «بازی‌ران» شامل همه بازی‌های ایرانی است که در مارکت‌ها و پلتفرم‌های مختلف عرضه می‌شوند. در حال حاضر در سایت «بازی‌کو»، نزدیک به ۶۰ بازی ایرانی با رده‌بندی سنی و ژانرهای مختلف قرار داده شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون از طریق بارگذاری بازی‌های ایرانی در سایت بازی‌کو، نزدیک به یک میلیون کاربر به بازی‌های ایرانی اضافه شده است. این روند همچنان تداوم دارد و لیست بازی‌ها روزبه‌روز تکمیل‌تر می‌شود و قرار است این لیست باز هم افزایش پیدا کند.

هوشیارگر گفت: در کنار اینکه پویش «بازی‌ران» را به صورت آنلاین راه‌اندازی کردیم، بعد از تعطیلات نوروز نیز به میادین رفتیم. در سه نقطه از شهر تهران، میدان انقلاب، میدان جمهوری و چهارراه ولیعصر (روبه‌روی تالار تئاتر شهر)، بخش میدانی پویش «بازی‌ران» را با همکاری مرکز تولید و نشر انقلاب اسلامی(متنا) با عنوان ایستگاه بازی‌های مقاومت راه‌اندازی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: حرکت سومی که انجام شد، حضور در هتل‌های محل اسکان خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان بود. ما وارد آن هتل‌ها شدیم و برای بچه‌ها ایستگاه‌های بازی راه‌اندازی کردیم. با توجه به شرایطی که پیش آمده بود و اتفاقاتی که رخ داده بود، این فرصت از لحاظ روحی و روانی واقعاً برای بچه‌ها مغتنم بود.

مدیر ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هم اکنون در این روزها، در نزدیک به ۷ هتل منتخب تهران، بچه‌ها می‌توانند از این ایستگاه‌های بازی ویدیویی استفاده کنند. مجموعه بازی متنوعی داریم، از بازی فیفا و کراش گرفته تا بازی‌های مختلف دیگر در دو کنسول ایکس‌باکس و پلی‌استیشن برای آن‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم.

هوشیارگر گفت: تلاش می‌کنیم تا کودکان و نوجوانان از طریق بازی بتوانند تاب‌آوری بیشتر پیدا کنند و به سهم خود به کمک روانی و فکری کودکان کمک کنیم. تا به امروز استقبال خوبی شده است؛ بچه‌ها در هتل‌ها قدری آرامش فکری پیدا کرده‌اند تا بار روانی‌شان کمتر شود.

وی افزود: همزمان، پویش موبایلی «بازی‌ران» (بخش آنلاین) و بخش میدانی آن در هتل‌ها و میادین تهران در حال اجراست. درباره پویشی که اول گفتیم، پویش بازی‌های مقاومت، باید بگویم که الان در میادین، مثلاً در میدان انقلاب به ما دسترسی دادند داخل سینما بهمن و آنجا ایستگاه مقاومت برپاست. در میدان جمهوری که این شب‌ها جزو قرارگاه‌های اصلی حضور مردم است، باز هم ایستگاه بازی برقرار شده و ما ویدیویی از این فعالیت‌ها در فضای مجازی بنیاد منتشر کردیم. بچه‌ها می‌روند و بازی‌هایی مثل «شاهین وعده صادق»، «نبرد آمرلی»، «عملیات انهدام» و «سرزمین فتح» و ... را تجربه می‌کنند. این‌ها محبوب‌ترین بازی‌های حوزه جنگی، دفاع مقدسی و مقاومتی ایرانی هستند که در فاز میدانی «بازی‌ران» در میادین ارائه می‌شوند.

مدیر ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در بخش هتل‌ها و محل اسکان خانوارهای آسیب‌دیده جنگ رمضان، بیشتر سعی کردیم بازی‌هایی را قرار دهیم که تفننی باشد تا بچه‌ها یک ذره بتوانند حال‌شان خوب شود. عمده بازی‌ها در این بخش، بازی‌هایی هستند که به صورت گروهی انجام می‌شوند تا بچه‌ها در این حس و حال بازی گروهی، در کنار همدیگر حالشان بهتر شود.

وی افزود: بخش آنلاین و موبایلی «بازی‌ران» هم که نزدیک به ۶۰ بازی در سایت بازی‌کو قرار دارد و این روند ادامه‌دار است. تا زمانی که فراخوان حضور مردم در خیابان ادامه داشته باشد، ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظیفه داریم در کنار مردم، کودکان و خانواده‌ها حضور داشته باشیم. تقریباً هفته دوم جنگ که ادارات با ظرفیت محدود باز شدند، برخلاف بسیاری از ادارات دیگر، بنیاد تقریباً با حداکثر ظرفیت حضور پیدا کرد تا بتواند این چند کار را همزمان پیش ببرد. معاونت‌های مختلف بنیاد همگی درگیر این ماجرا بودند تا این خدمت‌رسانی با بهترین کیفیت اجرا شود.

هوشیارگر در پایان گفت: تا هر زمانی که حضور مردم در خیابان باشد، خانواده‌ها در هتل‌ها حضور داشته باشند و میادین و خیابان‌ها در اختیار مردم باشد، ما هم به عنوان یک نهاد خدمت‌رسان وظیفه داریم در کنار خانواده‌ها و جامعه بازی‌سازی، کنار کودکان و نوجوانان باشیم. هم تلاش می‌کنیم از طریق بازی‌های تفننی حال بچه‌ها را خوب کنیم و هم با حضور میدانی در میادین منتخب، قدرت بازی‌سازی ایرانی را به بچه‌های ایران معرفی کنیم و به آن‌ها بگوییم برای ساخت این بازی‌ها چه تلاش زیادی شده است. در آن ساعاتی که مردم حضور میدانی دارند، بچه‌ها هم بتوانند بازی‌های مقاومت را تجربه کنند.