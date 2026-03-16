استاندار بوشهر: کیفیت بخشی پروژه های گناوه مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار مهر،ارسلان زارع عصر دوشنبه به همراه معاون عمرانی،نماینده مجلس ،فرماندار گناوه و مدیر کل راه و شهرسازی در بازدید از چندین پروژه این شهرستان گناوه افزود: تسریع و تکمیل پروژه های بازدید شده که نقش موثری در رونق و توسعه هرچه بیشتر این شهرستان دارد، باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار بوشهر همچنین بر رفع موانع پروژه های دردست اجرای شهرستان گناوه تا حصول نتیجه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه پروژه باند دوم محور ساحلی بوشهر، شیف گناوه یکی از مهمترین پروژه‌های ارتباطی در سطح استان است،گفت: تسریع در تکمیل این پروژه بسیار ضرورت دارد.

باند دوم جاده ساحلی گناوه - بوشهر، پل روگذر ورودی شهر ، فاز پایانی جاده کمربندی گناوه و مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدایی دخترانه مرحوم حاج امیر کریمی از پروژه هایی بود که استاندار بوشهر در بازدید میدانی در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفت.