به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در سفر به شهرستان گناوه و بازدید از چند طرح مهم عمرانی در این شهرستان بر ضرورت سرعت‌بخشی و ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در این شهرستان تأکید کرد.

استاندار بوشهر در این سفر و در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه اظهار کرد: این پروژه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در خردادماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: تقاطع غیرهمسطح ورودی گناوه شامل یک پل تک‌دهانه به طول ۲۵.۸ متر است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهرستان، نقشی اساسی در کاهش ترافیک، بهبود ایمنی عبور و مرور و کاهش حوادث جاده‌ای ایفا خواهد کرد.

زارع با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: تکمیل این پل می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای و تسهیل رفت‌وآمد در ورودی شهر داشته باشد و یکی از مطالبات مهم مردم گناوه را محقق کند.

پروژه کمربندی گناوه آماده افتتاح است

استاندار بوشهر بازدید از پروژه کمربندی گناوه ، از آمادگی این طرح برای افتتاح خبر داد و عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و روان‌سازی ترددهای درون‌شهری و محورهای مواصلاتی شهرستان دارد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه دقیق و حرفه‌ای در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: کیفیت‌بخشی در اجرای طرح‌های عمرانی باید اولویت اصلی مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد؛ چراکه این رویکرد تضمین‌کننده دوام زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

زارع در پایان افزود: مجموعه مدیریتی استان با جدیت روند اجرای پروژه‌ها را دنبال می‌کند تا طرح‌های عمرانی در موعد مقرر و با بالاترین کیفیت به بهره‌برداری برسند.