جلسه هیات دولت در شرایط جنگی برگزار شد؛ تصویب ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات وزیران روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در شرایط جنگی کشور برگزار شد و اعضای دولت ضمن ارائه گزارش از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مرتبط، چند موضوع مهم اقتصادی و اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

در ابتدای جلسه یاد و نام شهدای اخیر اعم از فرماندهان رشید و مردم و در رأس آنها رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی گرامی داشته شد و با قدردانی از جانفشانی‌های رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و غیور جمهوری اسلامی ایران در کلیه عرصه‌های مقاومت و رزم و همچنین مردم شجاع و مقاوم کشور جهت حضور در میدان و یاری به خادمان خود در عرصه های مختلف خدمت، در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی‌بر تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی به کمک‌رسانی و خدمت به کلیه مردم و ساختارهای امدادرسانی مردمی و ارائه خدمات درمانی و ضروری مرتبط به‌صورت رایگان به جانبازان و آسیب‌دیدگان تجاوز غیرقانونی اخیر و همچنین جبران خسارت‌های وارده به اموال و اماکن شهروندان، تصمیمات لازم اتخاذ و تکلیف هر دستگاه در این رابطه مشخص شد.

دستگاه‌های اجرایی و استانداران سراسر کشور مکلف شدند در اسرع وقت اقدامات و ترتیبات لازم را جهت خدمات‌رسانی مستمر به مردم و ارائه خدمات ضروری و رایگان به آسیب‌دیدگان تجاوز یاد شده به عمل آورده و خدمات درمانی به جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ به‌صورت رایگان ارائه شود.

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح و به‌تصویب رسید:

۱- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مطابق اصلاحات قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً متضمن جداول است و فاقد آئین‌نامه‌های تکلیفی معمول در قوانین بودجه سنواتی می‌باشد، ضوابط اجرایی به‌عنوان اصلی ‌ترین دستورالعمل دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون بودجه است و با ابلاغ ضوابط یاد شده تکلیف دستگاه‌ها در جزئیات نیز مشخص و قانون بودجه بلافاصله در سال آتی اجرایی خواهد شد. لذا موضوع پس از بررسی در کارگروه‌های متعدد دولت و أخذ نظر از دستگاه‌های اجرایی در این جلسه مطرح و با اصلاحاتی به‌تصویب رسید.



۲- افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران

هیات وزیران در این جلسه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۶۸ و آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران را به مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت‌هزار و سی و پنج میلیارد تصویب کرد. این اصلاحیه با توجه به اینکه متضمن اصلاح اساسنامه شرکت بیمه ایران می‌باشد، پس از تأیید از سوی شورای محترم نگهبان ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌گردد.

۳- تصویب مصوبات کارگروه اقتصادی

باعنایت به تفویض تصمیم‌گیری درخصوص برخی موضوعات به کارگروه‌های چهارگانه، مصوبات کارگروه اقتصادی در جلسه امروز دولت مطرح و تأیید گردید. این مصوبات در حوزه‌های مختلف و ناظر به برخی مسائل ناشی از تجاوز غیرقانونی و ظالمانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور از جمله بازسازی زیرساخت‌هایی که در تهاجم اخیر با آسیب مواجه شده‌اند و همچنین نحوه ادامه خدمت رسانی است.