به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت شاهراه ارتباط جهانی به حساب می آید و کشورهای مختلف جهان سعی دارند سرویس های اینترنت پرسرعت تری برای شهروندان خود ارائه کنند.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه انبوهی از کاربران فعال دارد که تشنه دسترسی به این ابزار ارتباطی هستند.

کارنامه نامطلوب وزارت ارتباطات در حوزه سرعت اینترنت

گزارش ماهانه اسپیدتست در سالی که گذشت، نشانگری از فراز و فرودهای سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران است که نشان می دهد در بازه ژانویه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادی با وجود نوسان های اندک، سرعت اینترنت ایران رشد چندانی نسبت سال قبل از آن نداشته است، در برخی موارد با سقوط همراه بوده و علیرغم شعار افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در دولت چهاردهم، وزارت ارتباطات در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشته است.

ایران در سالی که گذشت برخلاف همسایگان خود که در زمینه ارائه اینترنت پر سرعت به سرعت خود را با استانداردهای جهانی همخوان کرده اند، همچنان از قافله عقب ماند و میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل آن در رتبه های پایین جدول پر سرعت ترین های جهان دیده می‌شود.

بررسی مروری روند جایگاه ایران در زمینه سرعت اینترنت در ماههای مختلف سالی که گذشت به شرح زیر آمده است:

ژانویه ۲۰۲۶

در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۶.۴۷ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت همراه با یک پله سقوط نسبت به قبل رده ۷۲ اعلام شد. در بخش رده بندی پر سرعت ترین های اینترنت ثابت جهان نیز ایران با میانه سرعت ۲۲.۰۵ مگابیت بر ثانیه در رده ۱۳۷ قرار داشت که جایگاه آن نسبت به دسامبر ۲۰۲۵ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

دسامبر ۲۰۲۵

در آخرین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۷.۴۸مگابیت برثانیه وجایگاه آن نیز با چهار پله سقوط رده ۷۱ اعلام شد. در بخش رده بندی اینترنت ثابت ایران میانه سرعت کشور ۲۱.۳۳ مگابیت بر ثانیه و در رده ۱۳۷ قرار داشت.

نوامبر ۲۰۲۵

در یازدهمین ماه ۲۰۲۵میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۸.۹۲ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت پنج پله صعود کرده و رده ۶۷ اعلام شده بود.

از سوی دیگر در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان، جایگاه ایران پنج پله صعود کرد. میانه سرعت این شاخص ایران در رده بندی ۲۰.۹۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن رده ۱۳۹ ثبت شده است.

اکتبر ۲۰۲۵

در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۶.۶۳ مگابیت برثانیه اعلام و جایگاه آن نسبت به ماه قبل با سه پله صعود رده ۷۲ ثبت شد. اما در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ایران با چهار پله سقوط رده ۱۴۴ و میانه سرعت کشور ۱۹.۸۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

سپتامبر ۲۰۲۵

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شد به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است. جایگاه ایران در رده بندی موبایل رده ۷۵ و در بخش اینترنت ثابت رده ۱۴۲ بود.

آگوست ۲۰۲۵

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال گذشته میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان رده ۶۹ اعلام شده که نسبت به ماه قبل چهار پله سقوط کرد. در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان نیز ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرد.

جولای ۲۰۲۵

در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بود. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با چهار پله سقوط رده ۶۵ اعلام شد. اما در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران تنها یک پله صعود کرد و در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفت.

ژوئن ۲۰۲۵

در ژوئن سال گذشته میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران به ۶۳.۲۹ مگابیت برثانیه رسید و جایگاه آن در این رده بندی با شش پله صعود رده ۶۱ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران نسبت به ماه می تغییری نکرده و در همان رده ۱۳۹ باقی ماند اما رقم این شاخص ۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه اعلام شد.

می ۲۰۲۵

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شد. در بخش اینترنت ثابت نیز ایران با میانه سرعت ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت. جایگاه ایران در رده بندی این بخش سه پله صعود کرد.

آوریل ۲۰۲۵

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران و۵۵.۴۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۸.۱۸ مگابیت برثانیه بود. در این ماه جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با یک پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران دو پله سقوط کرد و ایران در رده ۱۴۲ قرار گرفت.

مارس ۲۰۲۵

در مارس که سومین ماه ۲۰۲۵ میلادی به حساب می‌آید، هرچند جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های موبایل سه پله صعود کرد و رده ۶۸ بود اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه کشور هیچ تغییری نکرده وهمان رده ۱۴۰ بود.

طبق گزارش ماهانه اسپید تست در مارس میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه مارس بیشتر از مقدار این شاخص درفوریه بود.

فوریه ۲۰۲۵

روند سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در دومین ماه میلادی نزولی شد، به طوری که در فوریه نیز میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن سه پله سقوط کرده و رده ۷۲ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت هرچند میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه ژانویه اندکی افزایش یافته و ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه اعلام شده بود اما جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده و رده ۱۴۰ اعلام شده بود.

ژانویه ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ میلادی در حالی آغاز شد که میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۴۹.۶۳ مگابیت برثانیه بود و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران رده ۶۹ قرار داشت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل(دسامبر ۲۰۲۴) سه پله رشد کرد. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی جهانی نیز با سه پله صعود، رده ۱۳۶ اعلام شده بود.

جمع بندی

گزارش مذکور نشان می دهد در بازه ژانویه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادی یا به عبارتی از نیمه دی ماه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ میانه سرعت اینترنت موبایل کشور روند رشدی محسوسی را طی نکرده و جایگاه آن در رده بندی پر سرعت ترین ها تقریبا نزولی بوده است به طوریکه بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در این بازه به ماه ژوئن با ۶۳.۲۹مگابیت برثانیه تعلق دارد. در این ماه ایران در رده ۶۱ کشورهایی با بیشترین میان سرعت اینترنت موبایل قرار داشت اما پس از آن روند نزولی همچنان ادامه یافت و در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به ۵۵.۳۰ مگابیت برثانیه و جایگاه ۷۵ در فهرست مذکور رسید.

در بخش اینترنت ثابت بیشترین میانه سرعت به ژانویه ۲۰۲۶ میلادی تعلق داشت و براساس شاخص، ۲۲.۵ مگابیت برثانیه اعلام شد اما جایگاه آن در رده بندی پرسرعت ترین های ثابت جهان مانند دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۱.۳۳ مگابیت برثانیه) همان رده ۱۳۷ باقی ماند.

اما پایین ترین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت مربوط به اکتبر ۲۰۲۵ است. در این ماه هرچند میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۹.۸۸ مگابیت برثانیه و اندکی بیشتر از ماه قبل بود اما جایگاه ایران در رده بندی به رتبه ۱۴۴ سقوط کرد.