۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

با دستور وزیر ورزش انجام شد؛

پرداخت پاداش ۱۲۵ میلیاردی به مدال‌آوران ورزش

پرداخت پاداش ۱۲۵ میلیاردی به مدال‌آوران ورزش

با دستور احمد دنیامالی، فرایند پرداخت پاداش ورزشکارانی که طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ موفق به کسب مدال شده‌اند، انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود پس از برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران جانباز، توان‌یاب، ناشنوا و نابینا با حضور رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در دوم اسفند، مراسم جداگانه‌ای نیز برای تجلیل از سایر مدال‌آوران ایران در میادین بین‌المللی برگزار شود، اما به دلیل آغاز جنگ تحمیلی این مراسم لغو شد.

با این حال، به دستور وزیر ورزش و جوانان، فرایند پرداخت پاداش به ۱۳۸۱ مدال‌آور (بیشترین جامعه آماری)، مربی، سرپرست و دیگر دست‌اندرکاران تیم‌های ملی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۲۵ میلیارد تومان پاداش برای این قهرمانان و دست‌اندرکاران تیم‌های ملی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است آذرماه سال گذشته نیز، تنها سه ماه پس از آغاز به کار دولت وفاق، با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان مراسم تجلیل از مدال‌آوران ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس برگزار و پاداش این قهرمانان پرداخت شد.

