برگزاری جلسه بازنگری در دستمزد کارگران در شهریورماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این جنگ رمضان بسیاری از امور خلاف عادت و رویه های جاری بوده که یکی از آنها در تعیین دستمزد نمود پیدا کرده است.

وی افزود: طی سنوات گذشته، معمولا جلسات تعیین دستمزد بسیار طولانی می شد، برخی گروه‌ها قهر می کردند و مسائل اینچنینی، اما در سال جاری، شاهد همگرایی و هماهنگی بسیار خوبی بین گروه کارفرمایان و کارگران بودیم و در روز گذشته در جلسه ای که از ساعت ۳ تا ۹ شب برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصویب شد.

وزیر کار با بیان اینکه جلسه شب گذشته در ادامه جلسات ماههای قبل بود، گفت: حداقل مزد از حدود ۱۰ میلیون تومان با رشد ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون تومان رسید که این رشد، متناسب با تورم بود.

وی ادامه داد: همواره افزایش دستمزدها، بخشی از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته سبد معیشت حدود ۱۳ تا ۱۹ میلیون تومان افزایش هزینه داشته است.

میدری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شب گذشته شورای عالی کار، در شهریورماه سال آینده، مجددا برای بازنگری بر دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهیم داد.

وی افزود: امریکا قبل از حمله به ایران، تمهیدات زیادی را اندیشیده بود تا حمله به ایران، قیمت نفت را افزایش ندهد، مثل حمله ای که به ونزوئلا داشت و یا رفع تحریم نفتی برخی کشورها و آزادسازی ذخایر نفتی، اما باز هم دید که نتوانست قیمت نفت را کنترل کند.

وزیر کار تصریح کرد: این جنگ، از معدود جنگ هایی بوده که امریکا نتوانسته اروپا را با خود همراه کند و بر خلاف تلاش هایی که کرد، نتوانست یک اجماع جهانی علیه ایران به وجود بیاورد، و رئیس جمهور امریکا امروز گفته که دولت ایران با رسانه های امریکایی هماهنگ شده، با وجود پوچ بودن این ادعا، اینها نشان از شکست امریکا در جنگ تحمیلی علیه ایران دارد.

وی ادامه داد: کارگران ایرانی و همه اقشار تحت فشار اقتصادی و اجتماعی هستند، جابه جایی جمعیت و رکودهای ناشی از جنگ، با این وجود مردم در خیابان ها و میدان حضوری فعال دارند و این رفتار مردم، یکی از مواردی است که پیش بینی و برآوردهای دشمن را ناکام گذاشته است.

میدری خاطرنشان کرد: درحال حاضر عموم کارخانه ها فعالند و بخش هایی از تولید، مثل صنعت داروی کشور، سه شیفته در حال فعالیت هستند؛ تحلیلگران جهان انتظار این را نداشتند که کشوری که در این شرایط قرار بگیرد، اینگونه انسجام ملی آن حفظ شود؛ با ترور رهبر و فرماندهان، انسجام ملی و با انتخاب رهبر جدید، انسجام سیاسی کشور بیش از پیش شده و این از هوش یک جامعه در شرایط بحران نشأت می گیرد.

وی افزود: این هوش اجتماعی مردم ایران، هم ریشه تاریخی در ایران دارد و هم ریشه دینی دارد که می توانند در شرایط سخت، تمدن ساز و تاریخ ساز باشند.

وزیر کار در خصوص دیگر مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی کار گفت: حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته که البته این نیازمند مصوبه دولت است؛ همچنین حق اولاد از یک میلیون تومان به ۱.۶ میلیون تومان رسید و پایه سنوات نیز از ۲۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: یک پیشنهادی توسط کارفرمایان اعلام شد که در زمینه اصلاح عناوین شغلی بود که در سالهای آخر فعالیت نیروهای انسانی، عناوین شغلی بالاتر آنها، کارفرما را ملزم به واریز بیمه بیشتر در این سالها می کند که قرار شد در اولین جلسه شورای عالی کار در سال جدید به این موضوع رسیدگی کنیم.

میدری با بیان اینکه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در کشور نداریم، گفت: در برخی کالاها تا ۳۰ درصد رشد فروش داشتیم، مثلا در اقلام خوراکی ۳۳ درصد رشد تقاضا داشتیم که نه تنها به کمبود منجر نشده، بلکه به رشد تولید داخلی و رونق صنعت داخلی هم منجر شده است.

وی افزود: کالابرگ ها هم اعلام شده و هیچ کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.

وزیر کار با بیان اینکه برای کارگاهایی که در طی جنگ تحمیلی دچار آسیب و کسری تولیدات و درآمد شده اند، تسهیلاتی تخصیص داده خواهد شد، گفت: قرار شده با هماهنگی بانک مرکزی و گزارش گیری از سامانه شاپرک، این کارگاه ها مشخص و از طرف وزارت اقتصاد، نحوه حمایت از این کارگاه ها اعلام شود.

میدری از اعطای وام فوری ۳ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی استان تهران خبر داد و گفت: فردا در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد که رانندگان تاکسی این وام فوری را چگونه دریافت کنند؛ یک ماه تنفس و بازپرداخت ۴ماهه دارد که احتمالا از کالابرگ آنها کسر می شود و ظرف یک هفته هم این وام واریز خواهد شد.

وی افزود: در خصوص بقیه کسب و کارها هم در حال رایزنی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم تا تمهیدات حمایتی آنها نیز اعلام شود.

وزیر کار در خصوص کارت مادران گفت: این کارت که با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد، مربوط به اولادی است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد می شوند و تا دو سالگی آنها، ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز می شود و این حمایت در راستای طرح جوانی جمعیت است.

میدری از بیانیه های اتحادیه های کارگری سراسر جهان علیه جنگ تحمیلی امریکا به ایران خبر داد و گفت: اتحادیه کارگری آفریقای جنوبی و چند کشور اروپایی و حتی اتحادیه جهانی معلمان بیانیه هایی صادر کردند و اتحادیه جهانی کارگری نیز نسبت به سکوت اتحادیه های کارگری انتقاد کرد و در این بیانیه ها موارد مهم و قابل توجهی وجود داشت؛ از جمله اینکه حق کارگران ایرانی است که خودشان نسبت به سرنوشت و کشورشان تصمیم بگیرند و اینکه امریکا به دنبال تغییر رژیم حکمرانی یک کشور دیگر است مورد انتقاد شدید جوامع کارگری بوده است.

وزیر کار از اعطای ۵۰ هزار وام ۵۰ میلیون تومانی توسط سازمان بازنشستگی کشوری به بازنشستگان در ماه اسفند خبر داد و گفت: این وام ها ماهانه ۳۰ تا ۵۰ هزار مورد پرداخت می شود و در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.