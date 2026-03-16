انهدام ۲۵۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که تعداد زیادی از پهپادهای اوکراینی در حال حرکت به سمت مسکو توسط سامانه‌های پدافند هوایی رهگیری و سرنگون شده‌اند.

شهردار مسکو در این خصوص اضافه کرد: طی ۲ روز گذشته، پدافند هوایی روسیه حدود ۲۵۰ پهپاد دشمن که در مسیر مسکو در حال پرواز بوده‌اند را منهدم کرده‌است. این اقدام با دقت و سرعت تمام با موفقیت به انجام رسید.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ اوکراین علیه روسیه ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.