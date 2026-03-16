به گزارش خبرنگار مهر،در راستای تأکید معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بر تکریم و دلجویی از خانوادههای معظم شهدا، رزمایش دیدار با خانوادههای شهدای حملات اخیر با حضور محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از کارکنان این بنیاد در مرکز و شهرستان های مختلف برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید استان ایلام با حضور در منازل خانوادههای معظم شهدا، ضمن ابلاغ سلام و پیام قدردانی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، از صبر، استقامت و روح بزرگ این خانوادهها تجلیل کرد و آنان را سرمایههای معنوی و ستونهای استوار عزت و امنیت کشور دانست.
محمد رحیمی در این دیدارها با تأکید بر اینکه عزت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهداست، اظهار داشت: دیدار با خانوادههای شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دِینی کوچک در برابر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان والامقام و خانوادههای صبور آنان است.
در پایان این دیدارها، لوح تجلیل مزین به امضای معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به پاس صبر، ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا به آنان تقدیم شد.
همچنین به رسم تبرک و تکریم، پرچم متبرک حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز به خانوادههای معظم شهدا اهدا شد تا یاد و نام این شهیدان عزیز همواره در پرتو معنویت و کرامت اهلبیت(ع) زنده و جاودان بماند.
نظر شما