۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در ایلام برگزار شد

رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در ایلام برگزار شد

ایلام - رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در استان ایلام با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،در راستای تأکید معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بر تکریم و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا، رزمایش دیدار با خانواده‌های شهدای حملات اخیر با حضور محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از کارکنان این بنیاد در مرکز و شهرستان های مختلف برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید استان ایلام با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا، ضمن ابلاغ سلام و پیام قدردانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، از صبر، استقامت و روح بزرگ این خانواده‌ها تجلیل کرد و آنان را سرمایه‌های معنوی و ستون‌های استوار عزت و امنیت کشور دانست.

محمد رحیمی در این دیدارها با تأکید بر اینکه عزت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهداست، اظهار داشت: دیدار با خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دِینی کوچک در برابر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان والامقام و خانواده‌های صبور آنان است.

در پایان این دیدارها، لوح تجلیل مزین به امضای معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به پاس صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا به آنان تقدیم شد.

همچنین به رسم تبرک و تکریم، پرچم متبرک حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز به خانواده‌های معظم شهدا اهدا شد تا یاد و نام این شهیدان عزیز همواره در پرتو معنویت و کرامت اهل‌بیت(ع) زنده و جاودان بماند.

رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در ایلام برگزار شد

رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در ایلام برگزار شد

رزمایش دیدار با خانواده‌های معظم شهدای حملات اخیر در ایلام برگزار شد

کد خبر 6776522

