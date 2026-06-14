به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، عصر یکشنبه، با حضور در منزل خانواده شهید والامقام علی منتشلو در بخش دلبران شهرستان قروه، با همسر این شهید دیدار و از صبر، استقامت و فداکاری وی تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی منتشلو اظهار کرد: شهدا با گذشتن از جان خود، امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و پایداری، مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی را تداوم بخشیده‌اند.

خدمت به خانواده شهدا افتخار است

در ادامه این دیدار، خسرو شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ است و مجموعه بنیاد شهید خود را موظف می‌داند با تمام توان در مسیر تکریم و حمایت از این عزیزان گام بردارد.

وی افزود: صبر و بزرگواری خانواده‌های شهدا الگویی ارزشمند برای جامعه بوده و فرهنگ ایثار و شهادت به واسطه همین فداکاری‌ها زنده و پویا مانده است.

در پایان این دیدار از همسر شهید علی منتشلو به پاس صبوری و استقامت ایشان تجلیل شد.