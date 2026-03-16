به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان در تشریح آخرین وضعیت فرآیند انتخابات شهری گفت: رسیدگی هیئتهای نظارت استان به پروندههای ردشدگان در ماه گذشته به پایان رسید و تمامی مدارک و اسناد متقاضیان به طور کامل مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی افزود: با پایان فرآیند رسیدگی به تمامی شهرداریهای تابعه استان ابلاغ شده است که از امروز امکان انتشار آگهیهای اعلامی نامزدان تاییدشده را دارند.
جهانگیری تاکید کرد: تصمیمات هیئتهای نظارت پس از بررسیهای دقیق و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ شد و هیچ موردی بدون کسب تاییدیه نهایی منتشر نخواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان خاطرنشان کرد:تمامی موارد رد شده نیز بدون بررسی دقیق و کارشناسی به پایان نرسیده و تنها در مواردی که شرایط احراز نشده بود، پروندهها رد شدند.
وی در پایان یادآور شد: با انتشار آگهیهای نامزدان تاییدشده، فرآیند انتخابات شهری استان هرمزگان به مرحله جدیدی وارد میشود و تمامی مراحل در چارچوب زمانبندی قانونی پیش خواهد رفت.
گفتنی است، که در جریان این فرآیند، تمامی متقاضیان باید شرایط احراز شده را داشتند و پروندههای تاییدشده پس از کسب تاییدیه نهایی هیئت نظارت، آماده انتشار شدند.
نظر شما