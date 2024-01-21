آخرین خبرهای انتخاباتی/تمدید ثبت نام برای تبلیغات تلویزیونی

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سلیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ثبت نام کاندیداها برای تبلیغات انتخابات در صدا و سیما تا سوم بهمن ماه تمدید شده است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی به روند اقدامات انجام شده در راستای انتخابات از ابتدای سال تاکنون مروری داشت و افزود: از ۱۶ تا ۲۲ مردادماه پیش ثبت نام متقاضیان انتخاباتی را داشتیم و بعد از آن به مدت دو ماه صحت سنجی ها و صدور کد رهگیری رقم خورد و در ۲۷ مهرماه تا سوم آبان ماه هم ثبت نام نهایی داوطلبین مجلس انجام شد.

سلیمی با بیان اینکه هیئت نظارت استانی و مرکزی ۵۰ روز مهلت داشتند تا به اعتراض داوطلبین رسیدگی کنند، تصریح کرد: این مهلت تمام شده و نتایج نهایی رسیدگی به اعتراضات در شورای شورای نگهبان ۲۰ بهمن ماه از طریق فرمانداری‌ها به اطلاع داوطلبین می‌رسد.

به گفته وی؛ اگر باز هم اعتراضی باشد شورای نگهبان ظرف یک هفته به آن رسیدگی خواهد کرد.

آگهی انتخابات دوم اسفند منتشر می‌شود

سلیمی ادامه داد: در ابتدای اسفندماه نتایج قطعی داوطبین به صورت ۱۰۰ درصدی مشخص و دوم اسفندماه هم آگهی انتخابات منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه از سوم تا ۹ اسفندماه تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس را داریم، افزود: ۱۰ اسفندماه (یک روز قبل از انتخابات) هم ممنوعیت تبلیغات را خواهیم داشت.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گریزی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری زد و گفت: استان خراسان جنوبی؛ یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود که پنج نفر متقاضی در زمان ثبت نام داشتیم و نتایج در موعد خودش ابلاغ خواهد شد.

سلیمی گفت: مهلت تعیین شده برای تبلیغات در انتخابات مجلس خبرگان بیشتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۱۵ روز است و کاندیداهای مجلس خبرگان می‌توانند از ۲۵ بهمن ماه تا ۹ اسفندماه تبلیغات داشته باشند.

وی تصریح کرد: حماسه تاریخی ۱۱ اسفندماه رقم خواهد خورد چراکه مردم همیشه نشان دادند که آن شور و اشتیاق سیاسی را برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران را دارند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی در خصوص انتخابات الکترونیکی هم گفت: حدود ۲۵ فرآیند انتخاباتی داریم که ۲۴ فرآیند آن تماماً الکترونیکی است.

سلیمی با بیان اینکه برای یک هشتم حوزه‌های انتخاباتی پیش بینی شده بود که انتخابات تمام الکترونیک باشد و وزارت کشور هم در این زمینه پیشنهادات خود را به شورای نگهبان ارائه داده، گفت: در نهایت در استان ما چون حوزه‌ای که دارای تعدد کرسی باشد نداشتیم لذا در خراسان جنوبی فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا به شیوه قبل می‌باشد و تمام الکترونیک نخواهد بود.

اشاره‌ای به آمار ثبت نامی ها

وی با ذکر این نکته که در مرحله پیش ثبت نام ۴۷۸ نفر در استان ما ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۴۵ نفر موفق به ثبت نام نهایی در چهار حوزه انتخابیه استان شدند، خاطرنشان کرد: در هیئت‌های اجرایی، صلاحیت ۱۶۰ نفر تأیید شد و ۲۸ نفر عدم تأیید و ۵۳ نفر هم عدم احراز صلاحیت را داشتند و ۹ نفر هم در مجموع انصراف داشتیم.

به گفته وی؛ در هیئت‌های نظارت استان هم ۲۲۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و ۷۴ نفر تأیید صلاحیت شدند، ۱۲۲ نفر عدم تأیید و ۲۵ نفر هم با عدم احراز صلاحیت مواجه شدند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۵ نفر به نتایج هیچ اعتراضی نداشتند، گفت: معترضین اعتراضات خود را اعلام کردند که نتایج در شورای نگهبان حال بررسی است، دو نفر درخواست تغییر حوزه انتخابیه داشته‌اند و به این ترتیب ۷۴ نفر حوزه‌های انتخابیه ما به ۷۶ نفر افزایش یافته است.

سلیمی تصریح کرد: بطور میانگین ۱۹ نفر تا این لحظه به ازای هر کرسی برای رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

وی با بیان اینکه روند تأیید و عدم تأیید صلاحیت‌ها تا اوایل اسفندماه ممکن است ادامه داشته باشد، افزود: افرادی که اعتراضی نداشتند پرونده آنها رسیدگی نشده است.

خط قرمزهای انتخاباتی

دبیرستاد انتخابات استان درخصوص تخلفات انتخاباتی هم گفت: دادن وعده‌های خارج از اختیارات نمایندگی توسط نامزدها، هرگونه تخریب و نوشتن خلاف واقع، انتشار اکاذیب، تخریب و پاره کردن عکس سایر نامزدها، چاپ موارد غیر قانونی همه از تخلفات تبلیغاتی محسوب می‌شود.

سلیمی متذکر شد: چاپخانه‌ها باید تأییدیه های لازم را داشته باشند و صرف اینکه بخواهد از فردی حمایت کند درست نیست.

وی ادامه داد: امکان برگزاری تجمعات انتخاباتی هم فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند کمک کنند، صدا و سیما هم کانال‌های محلی انتخابات را راه اندازی کرده و ثبت نام برای استفاده از این بستر سه روز دیگر تمدید شده است.