دستان ترامپ در موضوع تنگه هرمز خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی دیپلماسی حسن همجواری و کار با با همسایگان و کشورهای دوست را یکی از راهبردهای کشور دانست و گفت: سالیان سال، تنگه هرمز که به لحاظ استراتژیک متعلق به ایران اسلامی است، در خدمت همه همسایگان و کشورهای دنیا بوده است اما امروز تصمیم گرفته‌ایم آن را به صورت هوشمندانه کنترل کنیم و اعمال حاکمیت بر روی آن داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کشور های منطقه به این نتیجه رسیدند که ایران نقش تعیین کننده ای دارد، بیان کرد: دشمن به دنبال ایران ضعیف است اما هیچ وقت ایران را در نقطه ضعف نخواهد دید و همواره با ایران مقتدر مواجه خواهد بود.

محمد آشوری تازیانی اضافه کرد: ایران هیچگاه آغاز کننده جنگ نبوده است و الان نیز در حال دفاع از خود است و به یاری خدا در راه دفاع از تمامیت ارضی مقاومت خواهیم کرد و این دفاع تا دفع کامل تجاوز خارجی ادامه خواهد داشت.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: در آخرین صحبت های آمریکایی ها درباره تنگه هرمز آنها به دنبال اجماع سازی بودند اما به هر کسی مراجعه کردند جواب رد شنیدند،امروز دست آمریکا برای تحمیل اراده در تنگه هرمز کاملا خالی است.

وی اظهار کرد: عامل اصلی فرافکنی های آمریکا ضعف و شکست های پی در پی است و امروز آمریکا پشت کشورهای حاشیه خلیج فارس را خالی کرده و ترامپ درباره تنگه هرمز گفته است بسته شدن این تنگه مشکل کشورهای دیگر است و باید خودشان این مسئله را حل کنند، در واقع آمریکا با این نگاه دست این کشور ها را خالی گذاشته است.