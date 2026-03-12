به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در رسانههای منطقه و بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
بر اساس این گزارش، شبکههای خبری الجزیره قطر، المیادین، العربیه، المنار، المسیره و دیگر رسانههای منطقه و جهان از جمله رویترز، خبرگ در روسیه، هند، پاکستان و اقلیم کردستان عراق با قطع برنامههای عادی خود این پیام را پوشش دادند یا در بخش های خبری خود به آن پرداختند که به برخی از آنها اشاره می شود.
المیادین:
آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب ایران فرمودند: از خونخواهی شهدا دست نخواهیم کشید.
الجزیره:
سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم ایران تصریح کرد: کشورهای منطقه باید موضع خود را علیه متجاوزان و قاتلان فرزندان ملت ایران روشن کنند.
المسیره:
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همچنان که دیدیم یمن شجاع و مؤمن دست از دفاع از مردم مظلوم غزه برنداشت.
المنار:
حضرت آیت الله خامنه ای فرمود: حزبالله فداکار علیرغم همه موانع به یاری جمهوری اسلامی آمده است.
العربیه:
آیت الله مجتبی خامنهای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران گفتند: معتقد به دوستی با همسایگان هستیم اما پایگاههای آمریکا را هدف قرار میدهیم و به ناچار ادامه خواهیم داد. ما کشورهای جبهه مقاومت را بهترین دوستان خود میدانیم و امر مقاومت و جبهه مقاومت، جزئی جدائیناپذیر از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
ریانووستی:
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: به کشورهای منطقه توصیه میکنم هر چه زودتر پایگاههای آمریکا را تعطیل کنند؛ ادعای برقراری امنیت از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین:
آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی فرمود: همکاری جبهه مقاومت عاملی برای نزدیکتر شدن به رهایی از فتنه صهیونیستی است.
رویترز:
رهبر عالی ایران در اولین اظهارات خود، سوگند یاد کرد که انتقام شهدا را خواهد گرفت و تنگه هرمز را بسته نگه خواهد داشت.
سیانان:
آیتالله مجتبی خامنهای به آمریکا و اسرائیل هشدار داد که باید «غرامت» اقدامات خود را بپردازند.
بیبیسی:
رهبر جدید ایران در اولین بیانیه منتشر شده متعهد به ادامه مسدود کردن تنگه هرمز شد؛ ایران انتقام شهروندان کشتهشده در جنگ را خواهد گرفت.
بلومبرگ:
رهبر ایران میگوید در صورت ادامه جنگ، جبهههای دیگری گشوده خواهد شد.
فرانس۲۴:
رهبر جدید ایران خواستار «وحدت بین مردم» شد.
آسوشیتدپرس:
رهبر ایران اولین بیانیه خود را صادر کرد و گفت که بستن تنگه هرمز باید به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد.
یورونیوز:
رهبر جدید ایران بر مسدود کردن تنگه هرمز تأکید کرد.
اسکاینیوز:
تهدید تنگه هرمز و وعده انتقام، آنچه رهبر جدید در اولین سخنرانی خود گفت.
