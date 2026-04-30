استاندار هرمزگان: خلیج فارس سند هویت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز، اظهار داشت: همه ما یک صدا و هم‌صدا اعلام می‌کنیم که ملت ایران بر اساس وعده رهبر شهیدمان، ملتی برانگیخته برای نقش‌آفرینی در قطعه‌ای از تاریخ است که امروز گذرگاه تاریخی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت کشور و جنگ نابرابر افزود: امروز به رغم همه شرایط حاکم، از کرانه‌های خلیج فارس و دهانه تنگه هرمز، پیام رسای ملت ایران و مردم سلحشور استان هرمزگان به گوش زورگویان عالم خواهد رسید.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید تنگسیری تصریح کرد: تنگه هرمز که به نام و یاد شهیدان این مرز و بوم ثبت شد، اقدام راهبردی بود که امروز دست برتر را در معادلات روابط بین‌الملل و مذاکرات دیپلماتیک ایجاد کرده است.

آشوری تازیانی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور با اقتدار خود در دفع تهدیدات امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور پشت درخشیدند، خاطرنشان کرد: ملت سلحشور ایران با حضور در شهرها و اتحاد مقدس، با تبعیت از رهبری و در چهارچوب یکپارچگی ملی، امروز پیام رسای خود را به همه قدرت‌های زورگو، رئیس‌جمهور خیره‌سر آمریکا و نخست‌وزیر کودک‌کش اسرائیل اعلام می‌کنند که با دشمن زبونی که مدعی حقوق بشر است هیچ پیوندی ندارند و هیچ معامله‌ای در این هنگامه انجام نخواهد داد.

وی تأکید کرد: امروز روز خلیج فارس است؛ خلیج فارس هویت ملی ماست، هویتی که نه قابل معامله است و نه کتمان‌پذیر. هویتی که در جنگ رمضان ثابت کرد که یک بار دیگر ظرفیت نیروی انسانی متراکم در این خطه برای پاسخگویی به قدرت‌های سلطه کافی است.

استاندار هرمزگان در پایان گفت: به برکت خون شهدا، به ویژه خون رهبر شهیدمان و بسیاری از سرداران، وحدت و انسجام ملی شکل گرفته و امروز وعده نصرت الهی محقق شده است. ملت یکپارچه و هم‌صدا با پشتیبانی از نیروهای مسلح و در سایه یکپارچگی قوا، از خلیج همیشه فارس صیانت خواهند کرد.