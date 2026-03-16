شهدای جنگ رمضان نخبگان واقعی و سرآمدان علمی و اخلاقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهن سال شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیون شبکه تبرستان پخش مستقیم ماه بهشت با تسلیت شهادت فرزندان برومند این نظام، اظهار کرد: مازندران شهدای بسیاری در راه دفاع از حریم آل‌ الله و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده است.

وی افزود: شهید محسن سلیمانی خطیر از جمله این عزیزان بود که بدون اغراق باید گفتشهدای جنگ رمضان نخبگان واقعی و سرآمدان علمی، فرهنگی، دینی و اخلاقی ملت ما هستند.

کهن سال با اشاره به تصویری که در دست داشت، خاطر نشان کرد: تندیسی از این شهید و شهدای جنگ اخیر بر کاشی حک شده و سنگی متبرک به تربت حضرت اباعبدالله امام حسین (ع) نقش بسته، نمادی از اخلاص و پیوند جاودان میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ ایثار است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران این یادبود را بعنوان هدیه‌ ای معنوی به خانواده این تقدیم و تأکید کرد: این تصویر نماد یادآوری ایثار و اخلاص شهیدانی است که جانشان را فدای حقیقت و عزت این ملت کردند.

این مسئول درباره مفهوم ایثار در خانواده‌های شهدا گفت: وقتی به دیدار خانواده‌ های معظم شهدا میرویم، با انسان‌ هایی مواجه می‌ شویم که در اوج ایمان و آرامش، فرزندانشان را برای دفاع از وطن فدا کرده‌ اند.

وی ادامه داد: مادرانی که با شنیدن خبر شهادت، وضو می‌ گیرند، نماز شکر بجا می‌آورند و اعلام می‌کنند که لیاقت افتخار مادر شهید شدن را یافته‌ اند، پدرانی که شهادت فرزند را قربانی در راه خدا می‌دانند و می‌گویند وظیفه داشتند یکی از فرزندان را برای حفظ دین و کشور تقدیم کنند.

کهن سال با اشاره به ویژگی‌ های شهید حاج محسن سلیمانی، افزود: شهید سلیمانی از نخبگان حوزه سایبری بود، در زمان بمباران می‌توانست خود را پناه دهد، اما برای نجات نیروهای تحت فرمانش از محل خطر خارج شد و خود را فدا کرد، این معنای واقعی ایثار است؛ فدا شدن برای حفظ جان دیگران.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اظهار تاسف از شهادت شهدا در جنگ صهیونی آمریکایی، تصریح کرد: امروز ما در بنیاد شهید به عنوان مرجع خدمت به جامعه بزرگ ایثارگری، وظیفه داریم پیام این فرهنگ ایثار و عرفان شهدا را به جامعه منتقل کنیم، توفیق دیدار با خانواده‌ های شهدا فرصت بهره‌ مندی از دل خالص و عمل پاکیزه آنان است.

این مسئول افزود: خصائص روحی این خانواده‌ ها می‌ تواند به عنوان الگوی تربیتی و معنوی برای نسل جوان و باور اجتماعی مردم بسیار اثرگذار باشد.

وی با اعلام بیعت محضر رهبری تا پای جان، گفت: امروز هرچه داریم، از برکت وجود شهداست، راه آنان چراغ مسیر ماست، اگر می‌ خواهیم عاقبت‌ بخیر و سعادتمند باشیم، باید راه شهیدان را ادامه دهیم.

اگر برادرم زنده بود از مردم صبوری می‌خواست

در بخش دیگری از برنامه، محمدصادق سلیمانی برادر این شهید، با احساس و ایمان عمیق اعلام کرد: بنده هم بیعت می‌کنم با رهبر عزیرتر از جانم تا پای جان.

وی افزود: اگر برادرم الان اینجا بود حتما از مردم صبوری، استقامت و بردباری می‌خواست، به مردم عزیزم بشارتی می‌دهم، هم میدان، هم قرآن و هم برهان تاکید دارد و بیان کرده که ما پیروز هستیم، ظلم پایدار نیست.

سلیمانی یادآور شد: در طول ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی، با وجود سختی‌ ها و خسارت‌ها، هیچ‌گاه شکست نخوردیم، در همه میادین مقاومت کردیم و پیروز بیرون آمدیم، امروز امت اسلامی فاتح این میدان خواهد بود و این جنگ با پیروزی ملت ایران و جبهه حق به پایان می‌رسد.

سخنان او که با شعارهای "تا پای جان برای ایران" و "بیعت با رهبر عزیزتر از جانمان" همراه بود، شور و احساس جمع حاضران را برانگیخت و فضای مراسم را به میثاقی عاشورایی تبدیل کرد.

گفتنی است: این برنامه با اهدای یادبود سنگ تربت حضرت سیدالشهداء (ع) و پوستر شهید سلیمانی به برادر این شهید پایان یافت.