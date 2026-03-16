۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

شهدای جنگ رمضان نخبگان واقعی و سرآمدان علمی و اخلاقی هستند

ساری - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: شهدای جنگ رمضان نخبگان واقعی و سرآمدان علمی، فرهنگی، دینی و اخلاقی ملت ما هستند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهن سال شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیون شبکه تبرستان پخش مستقیم ماه بهشت با تسلیت شهادت فرزندان برومند این نظام، اظهار کرد: مازندران شهدای بسیاری در راه دفاع از حریم آل‌ الله و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده است.

وی افزود: شهید محسن سلیمانی خطیر از جمله این عزیزان بود که بدون اغراق باید گفتشهدای جنگ رمضان نخبگان واقعی و سرآمدان علمی، فرهنگی، دینی و اخلاقی ملت ما هستند.

کهن سال با اشاره به تصویری که در دست داشت، خاطر نشان کرد: تندیسی از این شهید و شهدای جنگ اخیر بر کاشی حک شده و سنگی متبرک به تربت حضرت اباعبدالله امام حسین (ع) نقش بسته، نمادی از اخلاص و پیوند جاودان میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ ایثار است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران این یادبود را بعنوان هدیه‌ ای معنوی به خانواده این تقدیم و تأکید کرد: این تصویر نماد یادآوری ایثار و اخلاص شهیدانی است که جانشان را فدای حقیقت و عزت این ملت کردند.

این مسئول درباره مفهوم ایثار در خانواده‌های شهدا گفت: وقتی به دیدار خانواده‌ های معظم شهدا میرویم، با انسان‌ هایی مواجه می‌ شویم که در اوج ایمان و آرامش، فرزندانشان را برای دفاع از وطن فدا کرده‌ اند.

وی ادامه داد: مادرانی که با شنیدن خبر شهادت، وضو می‌ گیرند، نماز شکر بجا می‌آورند و اعلام می‌کنند که لیاقت افتخار مادر شهید شدن را یافته‌ اند، پدرانی که شهادت فرزند را قربانی در راه خدا می‌دانند و می‌گویند وظیفه داشتند یکی از فرزندان را برای حفظ دین و کشور تقدیم کنند.

کهن سال با اشاره به ویژگی‌ های شهید حاج محسن سلیمانی، افزود: شهید سلیمانی از نخبگان حوزه سایبری بود، در زمان بمباران می‌توانست خود را پناه دهد، اما برای نجات نیروهای تحت فرمانش از محل خطر خارج شد و خود را فدا کرد، این معنای واقعی ایثار است؛ فدا شدن برای حفظ جان دیگران.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اظهار تاسف از شهادت شهدا در جنگ صهیونی آمریکایی، تصریح کرد: امروز ما در بنیاد شهید به عنوان مرجع خدمت به جامعه بزرگ ایثارگری، وظیفه داریم پیام این فرهنگ ایثار و عرفان شهدا را به جامعه منتقل کنیم، توفیق دیدار با خانواده‌ های شهدا فرصت بهره‌ مندی از دل خالص و عمل پاکیزه آنان است.

این مسئول افزود: خصائص روحی این خانواده‌ ها می‌ تواند به عنوان الگوی تربیتی و معنوی برای نسل جوان و باور اجتماعی مردم بسیار اثرگذار باشد.

وی با اعلام بیعت محضر رهبری تا پای جان، گفت: امروز هرچه داریم، از برکت وجود شهداست، راه آنان چراغ مسیر ماست، اگر می‌ خواهیم عاقبت‌ بخیر و سعادتمند باشیم، باید راه شهیدان را ادامه دهیم.

اگر برادرم زنده بود از مردم صبوری می‌خواست

در بخش دیگری از برنامه، محمدصادق سلیمانی برادر این شهید، با احساس و ایمان عمیق اعلام کرد: بنده هم بیعت می‌کنم با رهبر عزیرتر از جانم تا پای جان.

وی افزود: اگر برادرم الان اینجا بود حتما از مردم صبوری، استقامت و بردباری می‌خواست، به مردم عزیزم بشارتی می‌دهم، هم میدان، هم قرآن و هم برهان تاکید دارد و بیان کرده که ما پیروز هستیم، ظلم پایدار نیست.

سلیمانی یادآور شد: در طول ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی، با وجود سختی‌ ها و خسارت‌ها، هیچ‌گاه شکست نخوردیم، در همه میادین مقاومت کردیم و پیروز بیرون آمدیم، امروز امت اسلامی فاتح این میدان خواهد بود و این جنگ با پیروزی ملت ایران و جبهه حق به پایان می‌رسد.

سخنان او که با شعارهای "تا پای جان برای ایران" و "بیعت با رهبر عزیزتر از جانمان" همراه بود، شور و احساس جمع حاضران را برانگیخت و فضای مراسم را به میثاقی عاشورایی تبدیل کرد.

گفتنی است: این برنامه با اهدای یادبود سنگ تربت حضرت سیدالشهداء (ع) و پوستر شهید سلیمانی به برادر این شهید پایان یافت.

