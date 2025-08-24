استاندار بوشهر با خانواده «شهید کمان» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نخستین روز هفته دولت با حضور در منزل خانواده شهید اسماعیل کمان، ضمن تجلیل از ایثارگری و فداکاری‌های شهدای والامقام بر لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.

استاندار بوشهر یادآور شد: شهدا با تقدیم جان خود، برای امنیت و آرامش مردم فداکاری کردند که باید، افتخارات این عزیزان برای نسل جوان و نوجوان، بازخوانی شود.

زارع تصریح کرد: شهید اسماعیل کمان از شهدای دولت و استانداری بوشهر است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از میهن اسلامی در برابر دشمن متجاوز ایستاد و جان خود را فدا کرد و لذا تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه تمام مسئولان است.

بر اساس این گزارش، شهید اسماعیل کمان در تاریخ دوم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.