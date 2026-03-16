فرماندار دشتی: قطعی برق در برخی نقاط خورموج موقتی است

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف، اظهار کرد: در پی بروز یک اختلال، خطوط ورودی برق شهر خورموج به‌صورت موقت از مدار خارج شده است.



وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، هم‌اکنون نیروهای عملیاتی برق در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای رفع مشکل در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود به سرعت برق این مناطق وارد مدار شود.



فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه هیچ مشکل خاص یا نگران‌کننده‌ای وجود ندارد، از شهروندان خواست به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.



مقاتلی تصریح کرد: مردم اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مراجع رسمی و کانال اطلاع‌رسانی فرمانداری شهرستان دشتی دنبال کنند.