به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر یکشنبه در این مراسم با تبریک هفته دولت اظهار داشت: این طرحها با اعتباری معادل ۷۲ میلیارد تومان در سطح شهرستان اجرا شده که میتواند بخشی از مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی را برطرف کند.
رضا مقاتلی افزود: در سطح شهرستان دشتی مجموعاً ۱۵۹ پروژه در هفته دولت افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود و تلاش شده است این طرحها بهصورت متوازن در تمامی نقاط شهرستان به بهرهبرداری برسد.
مقاتلی با اشاره به موضوع ناترازی در حوزه انرژی گفت: به تبع مشکلات کشور، در شهرستان نیز با ناترازی در حوزه برق مواجه هستیم، اما با پیگیریهای صورت گرفته عملیات اجرایی چندین نیروگاه کوچک و بزرگ مقیاس در جهت رفع این مشکل آغاز شده است.
فرماندار دشتی همچنین با تقدیر از مجموعه اداره برق شهرستان خاطرنشان کرد: با اذعان به وجود مشکلات در زندگی مردم به دلیل کمبودها در حوزه برق اما اقدامات و تلاشهای شبانهروزی کارکنان این مجموعه در توسعه زیرساختهای انرژی شهرستان قابل تقدیر است و امیدواریم اجرای این پروژهها بتواند بخشی از گرههای مردم را باز کند.
