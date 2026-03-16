موج ۵۷ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موج ۵۷ عملیات وعده صادق۴ با هدف قرار دادن زیرساختهای ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی صهیونیستیها آغاز شد.
در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
موج پنجاه و هفتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا سیدالساجدین علیه السلام" تقدیم به خردسالترین شهید جنگ رمضان "مجتبای سه روزه" که امروز در آغوش مادرش همراه با خانواده بشهادت رسید، علیه اهدافی در قلب سرزمینهای اشغالی شامل زیرساختهای ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با سامانه دقیق و نقطه زن خیبر شکن و عماد و قدر و پایگاه العدید محل استقرار تروریستهای امریکایی با موشکهای نقطه زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.
آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق اطراف آن به صدا درآمد
شبکه المیادین خبر داد: هم اکنون صدای آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق گستردهای از سرزمینهای اشغالی فلسطین به گوش میرسد.
رسانهها از رصد حمله موشکی و پهپادی به این مناطق خبر میدهند.
انهدام آشیانه جنگندههای تروریستهای آمریکایی با موشکهای کروز نیروی دریایی سپاه
روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۴۲ عملیات وعدهصادق۴ از انهدام آشیانههای جنگندههای تروریستهای امریکایی در پایگاه هوایی «شیخ عیسی» و «الظفره» با موشکهای کروز شدیدالانفجار نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داد.
نیروی دریایی سپاه ساعاتی پیش در یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی تعدادی از آشیانههای جنگندههای تروریستهای امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" را با موشکهای کروز شدید الانفجار منهدم کرد.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: این حملات را تا تخلیه و نابودی کامل پایگاههای تروریستهای امریکایی ادامه خواهد داد و از مردم مسلمان منطقه هم خواست از این پایگاهها دور شوند.
پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریستهای امریکایی به جزایر ایرانی طی روزهای گذشته بوده است که پس از این تهاجم درصد عملیاتی این پایگاه به شدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.
مشاهدات میدانی، ستونهای دود را از محل اصابت موشک به سولههای تعمیرات و لجستیک پایگاه شیخ عیسی، گزارش نمودند.
حملات پهپادی به مواضع آمریکا در پایتخت عراق
یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که حملهای پهپادی اردوگاه پشتیبانی لجستیک نیروها اشغالگر آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد را هدف قرار داده است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، هنوز درباره خسارتهای این حمله اطلاعات رسمی منتشر نشده است.
همزمان، گزارشها از بغداد حاکی است که هتل الرشید در مرکز پایتخت عراق نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
شبکه العهد عراق گزارش داده است که طبقه آخر این هتل مورد اصابت قرار گرفته، اما تاکنون گزارش دقیقی از تلفات یا میزان خسارت ارائه نشده است.
همچنین منابع امنیتی به الجزیره گفتهاند که یک حمله هوایی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقر الحشد الشعبی در منطقه جرفالصخر، شمال استان بابل نیز صورت گرفته است.
این حملات در حالی رخ میدهد که طی روزهای اخیر تنش میان نیروهای مقاومت عراق و نظامیان آمریکایی در این کشور افزایش یافته است.
انتقام خون پاک شهدای مظلوم ناوشکن دنا را خواهیم گرفت
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) با صدور پیامی شهادت سرافرازانه دریادلان ناوشکن دنا را به محضر حضرت بقیه الله اعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، فرماندهان، خانوادههای معظم شهدای والامقام و آحاد رزمندگان اسلام، تبریک و تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
دریادلان نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی مظلومانه به دست جلادان و سفاکان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند که در حال برگشت از ماموریت همکاریهای چندجانبه با کشورهای همپیمان و دوست در راستای برقراری امنیت دریانوردی بودند.
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر، به روح بلند و ملکوتی آنان درود فرستاده و به خانوادههای داغدار و امت نستوه ایران عزیز اطمینان خاطر میدهد که رزمندگان اسلام انتقام خون پاک شهیدان مظلوم ناوشکن دنا را با ضربات به مراتب مهلک و کشندهتری که از ابتدای جنگ تا کنون متحمل شدهاند از متجاوزان و ددمنشان آمریکایی صهیونیستی خواهند گرفت.
کاهش توان عملیاتی پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریستهای آمریکایی به جزایر ایرانی
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریستهای آمریکایی به جزایر ایرانی طی روزهای گذشته بوده است که پس از این تهاجم، توان عملیاتی این پایگاه بهشدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.
موج جدید حمله موشکی و انفجارهای مهیب در سرزمینهای اشغالی
همزمان با رسیدن موج جدید موشکهای ایرانی به سرزمینهای اشغالی، انفجارهای شدیدی مناطق مختلف فلسطین را لرزاند.
برخی رسانهها از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب به ویژه در منطقه قدس اشغالی خبر میدهند.
بنا بر اعلام رسانهها، صدای چند انفجار نیز پیش از فعال شدن آژیرهای خطر شنیده شده است.
