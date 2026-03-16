۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۲

وزارت اطلاعات:

نسبت به‌ سوء استفاده سربازان‌ اسرائیلی از چهارشنبه سوری هوشیار باشید

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده سربازان اسرائیلی از مراسم چهارشنبه آخر سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده سربازان اسرائیلی از مراسم چهارشنبه آخر سال هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است:

هموطن گرامی؛ ضمن تشکر صمیمانه برای حفظ اتحاد مقدس و همدلی یکپارچه برای دفاع میهنی در مقابل دشمن متجاوز، به استحضار می رساند که معدود سربازان اسرائیلی در پی سوء استفاده از مراسم چهارشنبه آخر سال و اقدام به خرابکاری و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه هستند.

استدعا دارد ضمن حفظ هوشیاری، موارد مشکوک را بلافاصله به کانال ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) یا شماره های ۱۱۰ و ۱۱۴ گزارش فرمایید.

    • IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      مرگ بر وطن فروش خائن
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      یعنی چی؟ سربازان اسرائیلی در کشور؟ مردم از اطلاعات انتظار دارند امنیت کشور را تأمین و تضمین کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها