کشف بیش از یک میلیون عدد انواع موادمحترقه در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدنگهبان اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار در شهر یزد و همچنین حفظ امنیت و آرامش شهروندان ماموران پلیس استان یزد طرح برخورد با فروش مواد محترقه خطرناک را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران انتظامی در این ایام با هماهنگی قضایی بیش از یک میلیون عدد انواع مواد محترقه را کشف و تعدادی واحد صنفی را در این خصوص پلمب کردند.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی متوجه شدند سه جوان تحت تأثیر رسانه های بیگانه در حال ساخت بمب.های دستی خطرناک هستند که با تشکیل تیمی عملیاتی هر سه نفر دستگیر و تعداد ۲۵۶ عدد بمب دستی با ترکش‌های سنگ ریزه و ۳ کیلوگرم مواد پیش ساز برای ساخت بمب دست ساز کشف شد.

نگهبان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند؛ خاطرنشان کرد: در چهارشنبه آخر سال با آن دسته از افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را به هم بزنند و از خط قرمز پلیس که امنیت و آرامش مردم است عبور کنند، برخورد قاطعانه خواهد شد.

وی گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را به پلیس 110 اطلاع دهند.