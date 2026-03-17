نوذری: مراقبت از کودکان و پرهیز از رفتارهای پرخطر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهارشنبهسوری، ضمن یادآوری اهمیت پاسداشت آیینهای سنتی ایرانی، از مردم خواست با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت نکات ایمنی، به حفظ آرامش عمومی در شرایط کنونی کشور کمک کنند.
محمد نوذری استاندار قزوین در این پیام با اشاره به همزمانی چهارشنبهسوری امسال با شرایط خاص کشور، تأکید کرد: چهارشنبهآخرسال از سنتهای دیرینه ملت ایران است، اما با توجه به حملات و بمبارانهای اخیر دشمنان و پیامدهای روحی و روانی آن، حساسیت نسبت به حفظ آرامش و ایمنی مردم بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی افزود: در چنین شرایطی هرگونه رفتار پرخطر، انفجار مواد محترقه یا ایجاد صداهای ناهنجار میتواند موجب تشدید اضطراب عمومی شود و آرامش جامعه را بر هم زند؛ از اینرو خانوادهها باید با هوشیاری کامل از کودکان و نوجوانان خود مراقبت کنند.
استاندار قزوین با اشاره به حوادث تلخ سالهای گذشته در چهارشنبهسوری اظهار کرد: متأسفانه هر سال شاهد خسارات جانی و جسمی، بهویژه در میان نوجوانان هستیم، اما امسال به دلیل وضعیت خاص کشور، ضرورت پیشگیری از این حوادث دوچندان است.
نوذری از خانوادهها خواست با نظارت جدی و ارتباط مؤثر با فرزندان خود، اجازه ندهند آنها در معرض خطر قرار گیرند و گفت: پایان سال باید در فضایی ایمن و آرام سپری شود تا هیچ خانوادهای دچار آسیب و نگرانی نشود.
در پایان این پیام، استاندار قزوین ضمن تبریک پیشاپیش سال نو به مردم شریف ایران و بهویژه مردم استان قزوین، ابراز امیدواری کرده است که با همراهی و مسئولیتپذیری عمومی، آیینهای چهارشنبهسوری امسال بدون حادثه و در آرامش برگزار شود.
