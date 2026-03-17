حملات پهپادی گسترده به سفارت آمریکا در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، بر اساس گزارشها و تصاویر دریافتی، سامانههای ضدهوایی مستقر در این سفارتخانه فعال شده و به شدت درحال تیراندازی به آسمان بغداد است.
به موجب این گزارش، سفارت آمریکا در عراق با چند فروند پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته و ستونهای دود و آتش در بخشهایی از آن به آسمان برخاسته است.
برخی از رسانه نیز از تلاش ناکام سامانههای پدافندی موجود در این سفارتخانه برای مقابله با این حمله پهپادی خبر دادهاند.
همزمان با حمله به سفارت آمریکا در عراق، جنگندههای آمریکایی در حال گشت زنی گسترده در آسمان بغداد هستند.
همچنین شبکه «المیادین» در خبری فوری گزارش داد که منطقه «جرف النصر» واقع در شمال استان بابِل، هدف حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفته است.
