روایت تلخ و سوزناک از تماشای کارتون یک پدر با کودک شهید دوساله اش

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دوستی، سرمربی تیم ملی گلبال که همزمان به عنوان آتش نشان هم فعالیت دارد، در این روزهای جنگ رمضان همچون جنگ ۱۲ روزه در عملیات های امداد و نجات هموطنان حضور فعال و مستمر دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر روایتی از یکی از ماموریت هایش برای بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار تعریف کرد که بیانگر گوشه ای از مظلومیت ملت بیگناهی است که قربانی قدرت طلبی رژیم های متخاصم آمریکا و اسرائیل شده اند.

این روایت مربوط به بمباران یک ساختمان مسکونی ٥ طبقه و ١٥ واحدی است که منجر به شهادت ١٠ نفر از ساکنانش شد. «لیام» ۲ ساله و مادرش از شهدای این ساختمان بودند.

به گفته بهمن دوستی که در ماموریت بیرون آوردن پیکر این مادر و پسر حضور داشت، لحظه و چگونگی وداع پدر که هنگام بمباران در محل کار حضور داشت با عزیزانش و به ویژه با فرزند خردسالش، بسیار دلخراش و تاسف بار بود.

سرمربی تیم ملی گلبال در تشریح این بخش از ماموریت های گسترده اش در جنگ رمضان گفت: ساختمان موردنظر بر اثر بمباران به کلی ویران شده بود با این حال پیکر مادر «لیام» در محل آشپزخانه سالم ‌و قابل شناسایی بود، پیکر بی جان لیامِ ۲ ساله هم‌ در همان آشپزخانه پیدا شد.

وی ادامه داد: پای لیام زیر یخچال مانده بود، در عملیاتی سخت و با برش ستون هایی که روی یخچال افتاده بودند، بدن او را بدون آسیب بیرون آوردیم. سپس پیکر این مادر و پسر را به محل آمبولانس منتقل کردیم.

دوستی با یادآوری اینکه علی پدر «لیام» در هنگام بمباران این واحد مسکونی در محل کارش بود و در هنگام ماموریت آتش نشان ها با بهت و ناباوری پیگیر وضعیت همسر و پسرش بود، تصریح کرد: هنگام انتقال لیام و مادرش به داخل آمبولانس، علی در اوج تمنا گفت که این بچه را به من بدهید تا با او حرف بزنم، سپس دقایقی را با عزیزانش گذراند. او ابتدا در کنار همسر شهیدش قرار گرفت و نجواهایب با او داشت. سپس پسر را در آغوش گرفت.

این مربی آتش نشان گفت: پدر با پسر ۲ ساله شهیدش که در آغوش داشت هم نجواهایی داشت، سپس گوشی همراه خود را درآورد، یک کارتون که در گوشی اش بود را باز کرد، در همان حال که پسر را در آغوش داشت، سرش را کنار سر پسر خردسال شهیدش قرار داد به گونه ای که بتواند همراه پسرش و از زاویه صورت و نگاه او، کارتون را تماشا کند.

دوستی ادامه داد: این صحنه چند دقیقه ادامه داشت و به واقع عاشورایی را رقم زد، پدر اشک میریخت و کارتونی را که ظاهرا مورد علاقه پسرش بود تماشا می کرد اما ‌در کنار پیکر بی جانش.

وی خاطرنشان کرد: ما آتش نشان ها در جریان ماموریت های مان با صحنه های غم انگیز مختلفی مواجه می شویم، تکرار این صحنه ها و تماشای آنها ما را به نوعی سخت کرده است طوریکه به راحتی گریه نمی کنیم اما وداع علی با همسر ‌و به ویژه پسر خردسالش، همه حاضران را خیلی عمیق متاثر کرد.

سرمربی تیم ملی گلبال با آرزوی پیروزی نهایی ایران در مواجه با جنایات آمریکا ‌و اسرائیل تاکید کرد که تا پایان این جنگ به ماموریت خود به عنوان آتش نشان ادامه می دهد.