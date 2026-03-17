تلاش های بین المللی برای مقابله با اسلام هراسی باید تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه عرب خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با افزایش نفرت‌پراکنی و تبعیض علیه مسلمانان شد تا از تعمیق شکاف بین ادیان و فرهنگ‌ها جلوگیری شود.

این اتحادیه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی اعلام کرد: جهان این مناسبت را که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد، گرامی می‌دارد تا بر لزوم رسیدگی به همه اشکال نفرت‌پراکنی و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده، به ویژه تبعیض علیه مسلمانان، تأکید کند.

این اتحادیه افزود: این مناسبت فرصتی برای تجدید تعهد بین‌المللی به ارزش‌های تساهل و احترام متقابل، ترویج گفتگو بین فرهنگ‌ها و ادیان و برجسته کردن چالش‌هایی است که مسلمانان در سراسر جهان در نتیجه کلیشه‌ها و نفرت‌پراکنی با آن مواجه هستند.

اتحادیه عرب نگرانی خود را در مورد افزایش نگران‌کننده نفرت‌پراکنی و تبعیض علیه پیروان اسلام ابراز کرد و خاطرنشان ساخت که این پدیده با ظهور بحران‌ها و درگیری‌های جهانی بدتر شده است.

این اتحادیه همچنین بر لزوم مقابله با همه اقدامات نفرت‌پراکنی مذهبی و حمله به عقاید و رد هرگونه عملی که تصویر ادیان را مخدوش می‌کند یا بر اساس دین یا عقیده علیه افراد تبعیض قائل می‌شود، تأکید کرد. وی تأیید کرد که دین اسلام به ارزش‌های صلح، عدالت و تسامح فرا می‌خواند و آموزش و آگاهی دو رکن اساسی در مقابله با کلیشه‌های منفی است که اسلام و مسلمانان را هدف قرار می‌دهد.