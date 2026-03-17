عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت صنایع اظهار کرد: در شرایط فعلی صنایع بهویژه صنایع غذایی به صورت سهشیفت فعال هستند.
وی افزود: همچنین در حوزه بازار نیز هم شبکه توزیع و هم نظارتها به صورت سهشیفت است تا کمبودی در حوزه کالاهای مختلف به وجود نیاید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واحدهای صنعتی تأکید کرد: اغلب واحدهای تولیدی کشور به فعالیت خود ادامه میدهند و در موارد معدودی که آسیب دیدهاند، برنامههای حمایتی برای حفظ سطح تولید آنها در نظر گرفته شده تا از افت تولید جلوگیری شود.
زارعی گفت: همچنین وزارت صمت به صورت جدی پیگیر تخصیص بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی است.
