  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۶

صنایع بی‌وقفه فعالند؛ جلوگیری از افت تولید در کالاها

صنایع بی‌وقفه فعالند؛ جلوگیری از افت تولید در کالاها

سخنگوی صمت گفت: صنایع بی‌وقفه در حال فعالیتند و در موارد معدودی که آسیب دیده‌اند، برنامه‌های حمایتی برای حفظ سطح تولید آنها در نظر گرفته شده تا از افت تولید جلوگیری شود.

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت صنایع اظهار کرد: در شرایط فعلی صنایع به‌ویژه صنایع غذایی به صورت سه‌شیفت فعال هستند.

وی افزود: همچنین در حوزه بازار نیز هم شبکه توزیع و هم نظارت‌ها به صورت سه‌شیفت است تا کمبودی در حوزه کالاهای مختلف به وجود نیاید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واحدهای صنعتی تأکید کرد: اغلب واحدهای تولیدی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در موارد معدودی که آسیب دیده‌اند، برنامه‌های حمایتی برای حفظ سطح تولید آنها در نظر گرفته شده تا از افت تولید جلوگیری شود.

زارعی گفت: همچنین وزارت صمت به صورت جدی پیگیر تخصیص بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی است.

کد خبر 6776771
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

