عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت صنایع اظهار کرد: در شرایط فعلی صنایع به‌ویژه صنایع غذایی به صورت سه‌شیفت فعال هستند.

وی افزود: همچنین در حوزه بازار نیز هم شبکه توزیع و هم نظارت‌ها به صورت سه‌شیفت است تا کمبودی در حوزه کالاهای مختلف به وجود نیاید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واحدهای صنعتی تأکید کرد: اغلب واحدهای تولیدی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در موارد معدودی که آسیب دیده‌اند، برنامه‌های حمایتی برای حفظ سطح تولید آنها در نظر گرفته شده تا از افت تولید جلوگیری شود.

زارعی گفت: همچنین وزارت صمت به صورت جدی پیگیر تخصیص بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی است.