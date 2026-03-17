غذا و دارو: تامین و توزیع داروهای حیاتی ادامه دارد

محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرآیند توزیع داروهای حیاتی در کشور طبق روال معمول در حال انجام است، گفت: همه شرکتهای پخش دارویی موظف به رعایت تعهدات قراردادی و توزیع داروهای ضروری هستند و هیچ وقفهای در این زمینه رخ نداده است.
به گفته وی فرآیند توزیع داروها تحت نظارت دقیق و با هماهنگیهای لازم در حال انجام است. اولویت ما تأمین داروی بیماران خاص و تحت پوشش بوده و هیچ وقفهای در این زمینه رخ نداده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص برخی مطالب بیان شده در خصوص کمبود داروهای تولید داخل تأکید کرد: تأمین داروهای اسفند و فروردینماه برای بیماران هموفیلی با هماهنگی شرکتهای پخش معتبر انجام شده و بیماران تحت پوشش از داروهای تولید داخل و وارداتی لازم بهرهمند می باشند و داروخانهها داروی مورد نیاز بیماران بویژه هموفیلی را در اختیار دارند.
هاشمی با اشاره به جابهجایی موقت برخی بیماران خاص و صعبالعلاج به استانهای دیگر در پی شرایط اخیر، اظهار داشت: شبکه توزیع دارو در کشور بهگونهای طراحی شده که بیماران میتوانند حتی خارج از استان محل سکونت خود نیز داروهای تخصصی مورد نیازشان را دریافت کنند. بر همین اساس داروخانههای منتخب در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور آماده ارائه خدمات دارویی به این بیماران هستند و فرآیند تأمین و تحویل داروهای حیاتی بدون وقفه ادامه دارد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اهمیت تأمین داروها در شرایط کنونی کشور افزود: در شرایط فعلی که سلامت جامعه در اولویت است، تمامی دستگاههای مربوطه بهصورت هماهنگ عمل میکنند. با هدف آرامش روحی بیماران، تحویل سهمیه اسفند و فروردین بیماران خاص بلامانع اعلام شده بود.
هاشمی تصریح کرد: تمام گزارشهای عدم دسترسی به داروها در مراکز درمانی تحت نظارت و بررسی کارشناسان قرار میگیرد و در صورت وجود هرگونه اختلال، بلافاصله با هماهنگیهای لازم رفع خواهد شد. از عموم مردم و بیماران محترم میخواهیم با اعتماد به فرآیند موجود، برای دریافت داروی مورد نیاز به مراکز تحت پوشش مراجعه کنند.
وی خاطر نشان کرد: سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و دارو وظیفه خود می دانند در این شرایط خاص بیش ازپیش در کنار مردم باشند و برای فراغ ذهن و روح بیماران تمام اقدامات را مویریت و برنامه ریزی کنند.
