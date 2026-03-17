عتباتی: با برهم زنندگان امنیت جامعه در چهارشنبه آخرسال برخورد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه بر اجتناب از رفتارهای غیر متعارف در چهارشنبه آخر سال که امنیت و آرامش خانواده ها و شهروندان را بر هم زده و موجب عدم تمرکز نیروهای امدادی به وضعیت جنگی و مجروحان و مصدومان می شود تاکید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه چهارشنبه آخر سال قرار داریم و امسال شرایط متفاوتی نسبت به سالهای قبل با توجه به جنگ تحمیلی علیه کشور را شاهد هستیم و نیز به احترام شهداء، خاصه رهبر عزیز شهید و خانواده های داغدار شهداء انتظار است این موضوع مدنظر قرار گیرد.

عتباتی با تقدیر از مردم استان ادامه داد: مردم استان قبل از اینکه مجموعه های قضایی و انتظامی به این موضوع ورود کنند خودشان به صورت ویژه این امر را مدنظر قرار داده اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از خانواده ها و والدین جوانان و نوجوانان درخواست نمود که بر رفتار جوانان و نوجوانان نظارت کنند و این مهم را یادآور شوند که ما در شرایط جنگی قرار داریم و توان نیروهای امدادی از جمله اورژانس و آتش نشانی بر کمک به مجروحان و مصدومان و مناطق آسیب دیده متمرکز هست.

وی افزود: نباید کاری کرد که تمرکز این عزیزان بر هم بخورد و توان آنها علاوه بر امداد رسانی به مجروحان و مصدومان تجاوز جنایتکارانه دشمنان کشور به سوی مصدومان و حوادث اتفاقات چهارشنبه آخر سال نیز معطوف و کار اضافی بر آنها تحمیل شود.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: به همه دادستان های حوزه‌های قضایی استان دستور داده شده که به جد با رفتارهای غیرمتعارفی که امنیت خانواده ها و آرامش شهروندان و شهر را بر هم می زنند برخورد قاطع کنند.

عتباتی از خانواده ها خواست که خود نگاه پیشگیرانه داشته باشند چراکه کشور هم از بعد اخلاقی و هم از بعد انسانی امسال عزادار هست و علاوه بر این به تمام توان و تمرکز نیروهای امدادی برای کمک به مجروحان و مصدومان جنگ تحمیلی نیاز است.